Gobierno de CDMX anuncia actividades para conmemorar 40 años del terremoto de 1985.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, informó que la capital del país conmemorará con 14 actividades los 40 años del terremoto de 1985 y ocho años del de 2017, entre las que destaca el simulacro en esa fecha y la proyección de documentales y fotografías.

“Esta conmemoración la hacemos en memoria de las víctimas de los miles de mujeres y hombres que fallecieron, de las familias que quedaron marcadas para siempre y de quienes aún hoy cargan con el peso de aquella tragedia”, explicó Brugada.

Las actividades se realizarán bajo el lema “40 años, memoria de un terremoto, cuando el pueblo salvó al pueblo”, y se llevarán a cabo del 1 al 30 de septiembre en espacios públicos, recintos culturales y unidades habitacionales.

La mandataria capitalina agregó que a lo largo de las cuatro décadas que han transcurrido desde el terremoto de 1985, la ciudad ha desarrollado un sistema de protección civil y gestión de riesgos con protocolos, tecnologías como la alerta sísmica, sistemas de monitoreo, detección temprana y una red de 27 mil 867 altavoces, a lo que se suma, dijo, la capacidad de organización de la ciudadanía.

“Seguimos teniendo, principalmente, lo que nos sostuvo en 1985: la fuerza de la gente”, aseguró.

Como parte de las actividades se realizará la entrega de 3 mil 500 “mochilas de vida” a ciudadanos y residentes de unidades habitacionales.

Asimismo se impartirá una clase masiva de primeros auxilios y reanimación cardiopulmonar (RCP) en el Monumento a la Revolución, y se fomentará la elaboración de Planes de Protección Civil.

Dicha actividad también se llevará a 66 unidades habitacionales, donde se realizarán talleres de primeros auxilios, preparación de mochilas de vida y rotulación de puntos de reunión.

“Nunca más permitiremos que la tragedia nos encuentre desprevenidos. Honor y memoria a las víctimas, reconocimiento a la fuerza de nuestro pueblo, compromiso con una ciudad más segura en la que tenemos que trabajar todos los días, una ciudad más solidaria y más humana para todas y todos”, expresó Clara Brugada.

En su oportunidad, la secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Myriam Urzúa, informó que el simulacro nacional se llevará a cabo el próximo 19 de septiembre a las 12:00 horas.

Urzúa Venegas convocó a empresas e instituciones a registrar sus inmuebles en el portal www.preparado.gob.mx para participar en el sismo.

“A la fecha ya estamos llegando prácticamente a los 12 mil inmuebles registrados”, indicó.

En cuanto a actividades culturales, la exposición fotográfica titulada “1985: Cuatro Décadas de Fuerza Colectiva”, fue inaugurada el jueves en la Galería Grutas de Chapultepec.

JVR