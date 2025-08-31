Inicia marcha ‘La Resistencia’ encabezada por la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega

La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, encabeza este domingo la marcha denominada “La Resistencia”, en la que participan diversas figuras públicas, entre ellas la madre buscadora de Sonora, Ceci Flores.

La movilización comenzó con la concentración de cientos de personas frente a la Diana Cazadora, punto de arranque donde los asistentes manifestaron su apoyo a la convocatoria de la alcaldesa.

▶ #Vídeo | Inicia la marcha La Resistencia, encabezada por la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega (@AlessandraRdlv ). La acompañan figuras como la madre buscadora sonorense, Ceci Flores (@CeciPatriciaF )

📹@IvanOrtizM9 / @LaRazon_mx pic.twitter.com/0RgkImQpyl — La Razón de México (@LaRazon_mx) August 31, 2025

Decenas de motociclistas se sumaron a la marcha que avanza desde la Diana Cazadora con destino al Foro Lindenberg, en el Parque México.

Con un cerco humano de más de 20 metros de distancia, la alcaldesa de la Cuauhtémoc avanza lo largo de la movilización convocada. Rojo de la Vega pronunció un mensaje en el que aseguró: “Merecemos un país distinto. Aquí comienza algo que va a cambiar todo”.

▶ #Vídeo | Resguardada por un cerco humano de más de 20 metros, Alessandra Rojo de la Vega (@AlessandraRdlv) avanza en la marcha opositora La Resistencia

📹@IvanOrtizM9 / @LaRazon_mx pic.twitter.com/yjiFGwNvUT — La Razón de México (@LaRazon_mx) August 31, 2025

Esta es la ruta de la marcha

De acuerdo con lo compartido por Rojo de la Vega en sus redes sociales, la marcha tomará la siguiente ruta:

11:00 horas: La concentración iniciará en la glorieta de la Diana Cazadora

12:00 horas: Primer punto de reunión, Avenida Chapultepec esquina con y Londres

12:20 horas: Segundo punto de reunión, Avenida Salamanca en el camellón de la calle Durango

12:40 horas: Tercer punto de reunión, Parque España en Avenida Sonora, luego se girará sobre avenida México hasta llegar a avenida Michoacán donde se girará de nuevo

13:00 horas: Evento principal, la marcha llegará al Foro Lindbergh, en el Parque México, donde iniciará el evento de la manifestación

RT quien venga el domingo

FAV quien nos apoye de lejos ❤️‍🔥



¡Viva LA Resistencia! pic.twitter.com/OZ4xkwJ7KW — Alessandra Rojo de la Vega (@AlessandraRdlv) August 28, 2025

