Clara Brugada anuncia programa de pavimentación en 250 km de vialidades primarias

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada anunció que en el mes de octubre arrancará un programa de repavimentación de vialidades primarias en la Ciudad de México, las cuales miden mil 100 kilómetros, en cuya etapa de 2025 a 2026 contempla 250 kilómetros de carpeta asfáltica.

“Vamos a arrancar en cuanto cese un poco la temporada de lluvias un gran programa estratégico de pavimentación de vialidades primarias; todas las vialidades primarias miden mil 100 kilómetros en la ciudad. Vamos a pavimentar entre 2025 y 2026 un total de 250 kilómetros”, informó la Jefa de Gobierno.

La estrategia de repavimentación iniciará a partir del mes de octubre y contará con un recurso de 2 mil 250 millones para los 250 kilómetrosprevistos, los cuales son equivalentes a la distancia que existe entre la Ciudad de México y el estado de Querétaro, y buscará responder a las problemáticas presentadas en la carpeta asfáltica, afectada principalmente por la temporada de lluvias.

Sabemos que la temporada de lluvias trae consigo diversas afectaciones en nuestra ciudad, una de ellas son los baches. Estos se generan por la gran cantidad de agua que cae pero nuestro compromiso es atenderlos y seguir trabajando para garantizar la seguridad de todas y todos.… pic.twitter.com/VO3Tltylui — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) September 2, 2025

La líder del Ejecutivo capitalino señaló que al envejecer la carpeta asfáltica se forman grietas por donde se infiltra el agua de lluvia, lo que provoca que el pavimento se debilite y se formen baches, mismos que han surgido en mayor número debido a que “han sido los meses más lluviosos desde 1940”.

Desde el inicio de la actual administración, a la fecha se ha emprendido un gran programa de mantenimiento de la red primaria de vialidades donde han sido atendidos un millón 27 mil metros cuadrados de vialidades a través del despliegue de 500 trabajadores y 100 cuadrillas; sin embargo, aseveró la jefa de Gobierno, la repavimentación es necesaria para resolver la problemática.

“Hemos aplicado 250 mil toneladas de asfalto con una inversión de 700 millones de pesos; todas las noches salimos a bachear, y vamos a continuar haciéndolo, pero quiero decirles algo: el bacheo es una solucióntemporal, la solución permanente que resuelve la situación en las calles es la pavimentación, es la repavimentación, o como le llaman el reencarpetamiento de las avenidas y de las calles”, explicó la mandataria local.

El Gobierno de la Ciudad de México ha invertido recursos en la adquisición de 361 camiones y maquinaria por lo que se encuentra preparado para iniciar las acciones de pavimentación en la red primaria, que son las vialidades que le corresponden como Anillo Periférico, Calzada de Tlalpan o las avenidas Insurgentes y Reforma.

La jefa de Gobierno subrayó que en 2025 se otorgó un presupuesto a todas las alcaldías con un incremento en conjunto de más de 4 mil millones de pesos, a fin de que las vialidades secundarias reciban la atención requerida.

“Quiero enviar un mensaje de tranquilidad: estamos trabajando en este tema y lo vamos a resolver, vamos a salir bien; confíen en su gobierno, es nuestra responsabilidad y en coordinación con las alcaldías seguiremos atendiendo con toda la fuerza de la Capital de la Transformación; aquí está su gobierno y vamos a dar resultados”, aseguró la Jefa de Gobierno.

JVR