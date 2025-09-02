Acusan a Alejandra Chedraui, diputada morenista, de hacer trampa en el Maratón CDMX; ‘no presumí una medalla’, dice.

La diputada morenista y presidenta de la Comisión de Cambio Climático, Alejandra Chedraui, fue exhibida en redes sociales “haciendo trampa” en el maratón de la Ciudad de México del domingo pasado.

De acuerdo con las denuncias en redes, además de los registros de los corredores, Chedraui Peralta arrancó el recorrido en el kilómetro 20, poco antes de la mitad del maratón.

El domingo pasado, la morenista publicó videos durante su carrera en redes sociales en las se le observó mandando besos, levantando los brazos y lanzando gritos de aliento a sus pares competidores.

TE RECOMENDAMOS: Desea éxito a ministros Samuel García pide a nueva SCJN que salvaguarde la división de poderes

Los registros del número 17871 con el que compitió registra que su recorrido estuvo incompleto. Tras darse a conocer el hecho, borró las publicaciones e historias que había compartido en sus redes sociales, y bloqueó los comentarios donde la calificaron de “tramposa”.

En redes, la morenista señaló que no culminó el maratón pues “apenas empecé a correr hace seis meses y estoy entrenando, y como varios corredores quise aprovechar el Maratón de la Ciudad de México para correr una distancia larga que me había puesto mi entrenador y fue lo que corrí”.

Señaló que “estaba corriendo la distancia que me tocaba, simplemente fueron los kilómetros que corrí, en ningún momento presumí un tiempo, una medalla, ni mucho menos”.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR