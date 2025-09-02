Asesinan a balazos a Hossein Nabor, subsecretario de Bienestar de Guerrero; Fiscalía abre investigación

Asesinan a balazos a Hossein Nabor, subsecretario de Bienestar de Guerrero.

La Fiscalía de Guerrero inició una investigación tras el asesinato del subsecretario de Bienestar del estado de Guerrero, Hossein Nabor Guillén, ocurrido en Tixtla.

Los primeros reportes indicaban que el funcionario fue ultimado mientras circulaba sobre la carretera Chilpancingo-Tixtla, cerca de un lote de venta de autos y una pozolería.

Al lugar del ataque llegaron elementos de la Policía Investigadora Ministerial (PIM) y peritos de la Coordinación de los Servicios Periciales para comenzar con los procesos de ley.

“La Fiscalía General del Estado de Guerrero informa que se encuentra realizando actos de investigación en torno al homicidio calificado de Hossein “N”, ocurrido la tarde de este martes en el municipio de Tixtla de Guerrero”, informó la Fiscalía de Guerrero.

Las autoridades realizaban el levantamiento y el análisis de indicios para esclarecer lo ocurrido e identificar a él o los probables responsables.

Hossein Nabor Guillén se desempeñó como alcalde de Tixtla y recientemente candidato de Morena a diputado local por el distrito 24.

En el año 2024, se difundió una imagen del funcionario asesinado con Celso Ortega Jiménez, presunto líder del grupo delincuencial de Los Ardillos.

Hossein Nabor Guillén era colaborador cercano al senador de Morena por Guerrero, Félix Salgado Macedonio.

