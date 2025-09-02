Samuel García pide a nueva SCJN que salvaguarde la división de poderes.

Tras la instalación de la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el Gobernador de Nuevo León, Samuel Alejandro García Sepúlveda, deseo éxito a los nuevos ministros, y los convocó a salvaguardar la división de poderes, manteniendo su autonomía.

A través de un mensaje, el Mandatario estatal dijo que la nueva Corte tiene la oportunidad de reivindicar su encomienda Constitucional: defender el estado de derecho y la democracia.

“Por el bien de México, el país en el que viven y van a crecer mis hijas, espero y deseo que esta nueva Corte sí cumpla con su función judicial y no política. Las y los nuevos ministros tienen ante sí la oportunidad de reivindicar su encomienda Constitucional: que la Corte sea un Poder autónomo, y salvaguarde la división de poderes que es pilar de nuestro estado de derecho y nuestra democracia.

“Les deseo el mayor de los éxitos en su tarea de hacer valer la Constitución, defenderla y proteger a los mexicanos de cualquier arbitrio o abuso de autoridad”, apuntó García Sepúlveda.

Lo anterior, al recordar que en el pasado, el Poder Judicial creó alianzas con el sector político, las cuales ocasionaron su salida de la contienda presidencial de 2024.

“No pude evitar recordar lo que pasó hace un año y medio, cuando la Suprema Corte de Justicia se amafió con la vieja política y otros poderes fácticos para sacarme de la contienda presidencial y dejarle el paso libre a una alianza condenada al fracaso.

“A las 23:47 horas del 1 de diciembre de 2023, 13 minutos antes de que se venciera el término, a escondidas, sin dar la cara, como delincuentes, publicaron una resolución que no me permitió participar en la contienda”, rememoró.

