CDMX bajo Alerta Púrpura por lluvias; se inunda Circuito Interior y paradero de Indios Verdes

Complejas condiciones climáticas persisten este martes en la Ciudad de México, que desde temprano a sufrido los embates de las lluvias intensas, con afectaciones en calles y avenidas, en servicios de transporte y para transeúntes.

Son diversos puntos en los que este 2 de septiembre se registran encharcamientos e inundaciones, como en Circuito Interior y la Avenida Insurgentes, al norte de la capital.

En inmediaciones del CETRAM Indios Verdes se reporta una severa inundación que afecta el tránsito vehicular y al transporte publico.

19:02 #PrecauciónVial | Luego de fuerte #Lluvia en la zona Norte de la #CDMX, se registra inundación en Av. Insurgentes en inmediaciones del Paradero de Indios Verdes, Servicios de emergencia acuden al lugar, ceda el paso de los mismos. #Tlaloque2025. @SacmexCDMX de preferencia… pic.twitter.com/6nxttTeJRi — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) September 3, 2025

En Circuito Interior y la Vía Morelos, anegaciones también complican la vialidad. También se registran afectaciones en las alcaldías Azcapotzalco, Gustavo A. Madero y Tlalpan.

En Gustavo A. Madero, el C5 reportó dos inundaciones: una, en la colonia Loma la Palma, que se extendió por 70 metros y alcanzó una profundidad de 40 centímetros; otra, sobre Fray Juan de Zumárraga y Calzada de Guadalupe, con un espejo de 8 metros y tirante de 30 centímetros.

👨‍🚒👩‍🚒 Servicios de emergencia continúan trabajando por inundación sobre Estado de México y López Mateos, colonia Loma la Palma, @TuAlcaldiaGAM.



🌊 Espejo de 70 m, tirante de 40 cm.



🔀 Alternativa vial: Jaime Nuno.



⚒️ @SEGIAGUA @SGIRPC_CDMX #OperativoLluvias2025 #Tlaloque2025… pic.twitter.com/17SsnzfGvA — C5 CDMX (@C5_CDMX) September 3, 2025

Por otra parte, en la alcaldía Tlalpan, la caída de un árbol dificultó el tránsito vehicular sobre la Calzada México Xochimilco y Unidad, en la colonia Guadalupe Tlalpan.

🚨 Servicios de emergencia continúan laborando por árbol caído sobre Calzada México Xochimilco y Unidad, colonia Guadalupe Tlalpan, @TlalpanAl.



🔀 Alternativas viales: Anillo Periférico y Calzada Acoxpa.#911CDMX 📞#OjosDeLaCiudad #C5OjosDeLaCDMX pic.twitter.com/0PwnY3nBxM — C5 CDMX (@C5_CDMX) September 3, 2025

En tanto, el Metro de la Ciudad de México ha operado con retrasos debido a la activación del protocolo de seguridad en los trenes.

Desde temprano, el traslado de usuarios se ve afectado por las lluvias, que obligan a reducir la velocidad de los trenes para garantizar un viaje seguro.

#AvisoMetro: Debido a la presencia de lluvia en distintos puntos de la Ciudad, se implementa marcha de seguridad en las Líneas: 3, 4, 5, 8, 9, 12 y B. Esta medida reduce la velocidad de los trenes para garantizar un trayecto seguro.



Toma previsiones. — MetroCDMX (@MetroCDMX) September 2, 2025

Activan alertas Púrpura, Roja, Naranja y Amarilla por lluvias

Ante las fuertes precipitaciones, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó las alertas Púrpura, Roja, Naranja y Amarilla en las 16 alcaldías de la Ciudad de México.

Al menos una demarcación se encuentra bajo Alerta Púrpura ante riesgos asociados a las lluvias torrenciales, que podrían provocar encharcamientos, inundaciones, crecidas de ríos y deslaves:

Gustavo A. Madero

Se activa Alerta Púrpura por persistencia de lluvias fuertes para la noche del martes 02/09/2025 y madrugada del miércoles 03/09/2025 en la demarcación de @TuAlcaldiaGAM.#LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/pMsAa7Jw0p — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) September 3, 2025

Por otra parte, debido a posibles fuertes corrientes de agua en calles y avenidas, además la caída de árboles, se activó la Alerta Roja en:

Iztacalco

Iztapalapa

Venustiano Carranza

Se actualiza Alerta Roja por persistencia de lluvias fuertes para la noche del martes 02/09/2025 y madrugada del miércoles 03/09/2025 en las demarcaciones de @IztacalcoAl, @Alc_Iztapalapa y @A_VCarranza.#LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/YL4AZcJaX2 — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) September 3, 2025

Activan Alerta Naranja en seis alcaldías

Al mismo tiempo, ante el pronóstico de fuertes precipitaciones, se activó la Alerta Naranja en seis alcaldías:

Azcapotzalco

Benito Juárez

Coyoacán

Cuauhtémoc

Miguel Hidalgo

Tlalpan

Se actualiza Alerta Naranja por persistencia de lluvias fuertes para la noche del martes 02/09/2025 y madrugada del miércoles 03/09/2025 en las demarcaciones de @AzcapotzalcoMx, @BJAlcaldia, @Alcaldia_Coy, @AlcCuauhtemocMx, @AlcaldiaMHmx y @TlalpanAl.… pic.twitter.com/mdAUkPIJKP — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) September 3, 2025

Alcaldías en Alerta Amarilla

Debido a la persistencia de lluvias, Protección Civil activó la Alerta Amarilla para seis demarcaciones:

Álvaro Obregón

Cuajimalpa

Magdalena Contreras

Milpa Alta

Tláhuac

Xochimilco

Se actualiza Alerta Amarilla por persistencia de lluvias fuertes para la noche del martes 02/09/2025 y madrugada del miércoles 03/09/2025 en las demarcaciones de @AlcaldiaAO, @cuajimalpa_gob, @ALaMagdalenaC, @AlcMilpaAlta, @TlahuacRenace y @XochimilcoAl.… pic.twitter.com/1QWm2QAhu3 — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) September 3, 2025

Las alertas, que se mantendrán hasta la madrugada del miércoles, podrían actualizarse en el transcurso de este martes, según el pronóstico de lluvias para la Ciudad de México.

¿Qué significa la activación de las alertas por lluvia?

Las alertas son parte del sistema de alertamiento temprano utilizado por la SGIRPC ante el pronóstico de lluvias y otros fenómenos meteorológicos en la Ciudad de México, y se clasifica de la siguiente manera:

Alerta Verde : pronóstico de lluvia menor a 15 milímetros

Alerta Amarilla : se activa ante lluvias previstas de 15 a 29 milímetros

Alerta Naranja : se emite por precipitaciones de entre 30 y 49 milímetros

Alerta Roja : cuando se esperan lluvias de 50 a 70 milímetros

Alerta Púrpura: es el nivel máximo; se emite cuando el pronóstico supera los 70 litros por metro cuadrado

cehr