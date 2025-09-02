CDMX bajo Alerta Púrpura por lluvias; se inunda Circuito Interior y paradero de Indios Verdes

Complejas condiciones climáticas persisten este martes en la Ciudad de México, que desde temprano a sufrido los embates de las lluvias intensas, con afectaciones en calles y avenidas, en servicios de transporte y para transeúntes.
Son diversos puntos en los que este 2 de septiembre se registran encharcamientos e inundaciones, como en Circuito Interior y la Avenida Insurgentes, al norte de la capital.
En inmediaciones del CETRAM Indios Verdes se reporta una severa inundación que afecta el tránsito vehicular y al transporte publico.
CDMX registra calidad del aire ACEPTABLE este 2 de septiembre: ¿habrá contingencia ambiental?
En Circuito Interior y la Vía Morelos, anegaciones también complican la vialidad. También se registran afectaciones en las alcaldías Azcapotzalco, Gustavo A. Madero y Tlalpan.
En Gustavo A. Madero, el C5 reportó dos inundaciones: una, en la colonia Loma la Palma, que se extendió por 70 metros y alcanzó una profundidad de 40 centímetros; otra, sobre Fray Juan de Zumárraga y Calzada de Guadalupe, con un espejo de 8 metros y tirante de 30 centímetros.
Por otra parte, en la alcaldía Tlalpan, la caída de un árbol dificultó el tránsito vehicular sobre la Calzada México Xochimilco y Unidad, en la colonia Guadalupe Tlalpan.
En tanto, el Metro de la Ciudad de México ha operado con retrasos debido a la activación del protocolo de seguridad en los trenes.
Desde temprano, el traslado de usuarios se ve afectado por las lluvias, que obligan a reducir la velocidad de los trenes para garantizar un viaje seguro.
Activan alertas Púrpura, Roja, Naranja y Amarilla por lluvias
Ante las fuertes precipitaciones, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó las alertas Púrpura, Roja, Naranja y Amarilla en las 16 alcaldías de la Ciudad de México.
Al menos una demarcación se encuentra bajo Alerta Púrpura ante riesgos asociados a las lluvias torrenciales, que podrían provocar encharcamientos, inundaciones, crecidas de ríos y deslaves:
- Gustavo A. Madero
Por otra parte, debido a posibles fuertes corrientes de agua en calles y avenidas, además la caída de árboles, se activó la Alerta Roja en:
- Iztacalco
- Iztapalapa
- Venustiano Carranza
Activan Alerta Naranja en seis alcaldías
Al mismo tiempo, ante el pronóstico de fuertes precipitaciones, se activó la Alerta Naranja en seis alcaldías:
- Azcapotzalco
- Benito Juárez
- Coyoacán
- Cuauhtémoc
- Miguel Hidalgo
- Tlalpan
Alcaldías en Alerta Amarilla
Debido a la persistencia de lluvias, Protección Civil activó la Alerta Amarilla para seis demarcaciones:
- Álvaro Obregón
- Cuajimalpa
- Magdalena Contreras
- Milpa Alta
- Tláhuac
- Xochimilco
Las alertas, que se mantendrán hasta la madrugada del miércoles, podrían actualizarse en el transcurso de este martes, según el pronóstico de lluvias para la Ciudad de México.
¿Qué significa la activación de las alertas por lluvia?
Las alertas son parte del sistema de alertamiento temprano utilizado por la SGIRPC ante el pronóstico de lluvias y otros fenómenos meteorológicos en la Ciudad de México, y se clasifica de la siguiente manera:
- Alerta Verde: pronóstico de lluvia menor a 15 milímetros
- Alerta Amarilla: se activa ante lluvias previstas de 15 a 29 milímetros
- Alerta Naranja: se emite por precipitaciones de entre 30 y 49 milímetros
- Alerta Roja: cuando se esperan lluvias de 50 a 70 milímetros
- Alerta Púrpura: es el nivel máximo; se emite cuando el pronóstico supera los 70 litros por metro cuadrado
