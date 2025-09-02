Destinan en menos de un año 100 mdp a obras de desazolve

El Gobierno de Clara Brugada Molina ha destinado más de 100 millones de pesos a obras de desazolve, drenaje y saneamiento, en el marco de las históricas lluvias que han azotado la capital mexicana en lo que va de este año, detalló la mandataria en su Primer Informe de Gobierno.

La funcionaria local precisa en el documento, que envió ayer al Congreso, que las alcaldías que tuvieron una mayor inversión de estos recursos fueron Álvaro Obregón, Milpa Alta, Xochimilco, Venustiano Carranza y Gustavo A. Madero.

El Dato: En junio, la Ciudad de México recibió 488 millones de metros cúbicos de agua pluvial, casi el doble del promedio histórico.

En diversas ocasiones, la secretaria de Gestión Integral de riesgos y Protección Civil, Myriam Urzúa Venegas, ha informado que, al menos, 50 por ciento de los encharcamientos registrados en la capital durante la temporada de lluvias es por la basura que obstruye el drenaje.

El 12 de agosto, luego de la una intensa lluvia, el trabajador del área de Drenaje y Alcantarillado de la alcaldía Iztacalco, Jaime Alberto Delgadillo, explicó a La Razón que se metió a una alcantarilla de la colonia Agrícola Pantitlán debido a la obstrucción que ésta tenía a causa del azolve, ojarazca y desechos sólidos.

“En este caso nos metimos, porque fue tanta el agua que cayó que el mismo azolve obstruyó las saludas y nos metimos para localizarlas. Es un poco de todo (lo que obstruye), es azolve, ojarazca y basura, todo eso se va acumulando y ahce que se obstruyan las salidas”, dijo.

El informe también indica que, a través del programa Desazolve Masivo, se han retirado ocho mil 760 toneladas de azolve y tres mil 770 toneladas de basura de los drenajes superficiales y profundos.

Además se presume que en 2025 el Gobierno capitalino cuadruplicó el presupuesto para la adquisición de maquinaria para obras hidráulicas, al pasar de menos de 300 millones de pesos en 2024, a más de mil 200 millones de pesos este año.

Dicho recurso ha permitido la compra de 40 hidroneumáticos, decenas de retroexcavadoras y camiones de volteo.

Lo anterior no ha evitado la generación de mil 53 encharcamientos en la ciudad, algunos de hasta medio metro de altura, los cuales han sido atendidos por las autoridades. El titular de la Secretaría de Gestión Integral del Agua, José Mario Esparza Hernández, informó semanas atrás que la actual temporada de lluvias ha provocado un total de 153 socavones.

De acuerdo con la dependencia, durante esta temporada de lluvias —que abarca los meses de mayo a septiembre— ha caído un total de 685.4 milímetros. Esto ya es 11 por ciento más agua de los 617.93 mm del promedio histórico en la capital durante la temporada de lluvias.

En su Primer Informe, Brugada Molina indica la dimensión de los impactos sociales de las lluvias atípicas del presente año: dos mil 651 capitalinas y capitalinos afectados de las alcaldías Iztapalapa, Iztacalco, Gustavo A. Madero, Magdalena Contreras, Cuauhtémoc, Venustiano Carranza y Tláhuac.