Vecinos ven mal la gentrificación en Benito Juárez, Tlalpan y Cuauhtémoc

Protesta de habitantes de Santa María la Ribera, el 2 de agosto, para oponerse a la gentrificación en la zona.

Los resultados de los 15 foros realizados por la bancada de Morena sobre la gentrificación demostraron que los principales problemas detectados por los capitalinos son los cambios en la colonia, el impacto de negocios caros y el desplazamiento y aumento de rentas; además, que en las alcaldías Benito Juárez, Tlalpan y Cuauh-témoc es donde hay una mala percepción de la problemática.

El grupo parlamentario del oficialismo en el Congreso de la Ciudad de México entregó ayer al secretario de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana, Alejandro Encinas Rodríguez, los datos de estos ejercicios hechos del 19 de julio al 16 de agosto. Los legisladores Paulo García González y Brenda Ruiz Aguilar los coordinaron.

El Dato: Pequeños anfitriones entregaron a los legisladores de Morena una serie de propuestas para que sean incluidas en el Bando 1 del Gobierno capitalino.

De acuerdo con el congresista García González, estos diálogos tuvieron una participación de dos mil 513 asistentes, quienes expresaron su opinión de forma oral o escrita en cuestionarios.

“Estos documentos son el resultado de una intensa jornada de consulta, escucha y participación de las y los vecinos. Es un resumen de más de dos mil 500 propuestas, sentires, perspectivas, críticas e ideas en torno a la gentrificación”, comentó.

El morenista indicó que la problemática más frecuente planteada en los foros fue el aumento en las rentas, que causa el desplazamiento de la población original de los barrios.

26 mil viviendas se estima que hay en la capital que operan como Airbnb

“La situación de las rentas, apartado del Bando 1 que nos tocará en particular construir en el Congreso, es el común denominador en prácticamente todos los foros que tuvimos. La gente demanda que no puede seguir aumentando de manera estratosférica el precio de las rentas en la ciudad”, enfatizó Paulo García.

Esto se dio a raíz de que el 16 de julio la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, presentó el Bando 1 “Por una ciudad habitable y asequible con identidad y arraigo local”, que está constituido por 14 propuestas para combatir la gentrificación.

Entre las medidas que integran la propuesta están la creación de una Defensoría de los Derechos Inquilinarios y el Observatorio de Suelo y Vivienda, que analice las rentas en la capital, así como en la regulación de rentas y plataformas de alojamiento temporal.

Así, los congresistas de Morena recopilaron opiniones y sentires de la población a través de cuestionarios.

La información recabada la sistematizaron a partir de índices de opiniones negativas y positivas sobre problemáticas de la gentrificación, así como propuestas de solución que ha planteado la administración de la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina.

“Fueron auténticos diálogos, no eran mítines donde nosotros planteáramos nuestro choro. Realmente era un ejercicio de escucha social. Hablábamos 20 por ciento del tiempo y 80 por ciento era escuchar a la gente”, dijo García González.

De acuerdo con los datos plasmados en el documento, los principales problemas identificados por la población capitalina en torno a la gentrificación son los cambios en el paisaje urbano de las colonias, el encarecimiento de los negocios locales y aumento de rentas, así como el desplazamiento debido a este aumento.

Los índices analizados dimensionan, con cifras que van del -1 al 1, el sentir de las y los vecinos frente a los impactos de la gentrificación y las soluciones planteadas por el Gobierno capitalino. Un índice del valor de -1 indica la peor opinión respecto a este fenómeno, mientras que +1 implica la mejor opinión.

Al analizar esta métrica por alcaldía, un hallazgo detectado por la bancada morenista es que las 16 demarcaciones expresaron opiniones negativas frente a la gentrificación, ya sea respecto a problemáticas que sufre la ciudadanía o a la opinión de las propuestas planteadas para combatir este fenómeno. Así lo apuntó la diputada Brenda Ruiz.

“Cerramos este ciclo de foros en la alcaldía Tláhuac, donde uno pensaría que la gentrificación no es un tema, pero no encontramos una sola alcaldía donde no se padeciera la gentrificación de una o de otra forma”, comentó.

Las alcaldías que registraron las peores percepciones sobre la gentrificación fueron Benito Juárez y Tlalpan, ambas con un índice promedio de -0.29, seguidas por Cuauhtémoc, con un índice promedio de -0.26.

Benito Juárez, gobernada por el panista Luis Mendoza Acevedo, y Cuauhtémoc, encabezada por la aliancista Alessandra Rojo de la Vega, han sido las demarcaciones en las que más se ha denunciado el auge de la gentrificación en la capital.

En tanto, Tlalpan, gobernada por la morenista Gabriela Osorio Hernández, también ha sido señalada por este fenómeno. En julio pasado se dio en esta alcaldía la segunda marcha contra la gentrificación.

Dicha manifestación fue encabezada por el pueblo originario de Santa Úrsula Xitla, el cual lleva años de lucha en contra del desarrollo inmobiliario Fuentes Brotantes 134, pues, señala, podría detonar un proceso de gentrificación en la zona.

Por el contrario, las alcaldías donde se reportaron una menor percepción en torno a la gentrificación fueron Iztapalapa (-0.16 en promedio) y Tláhuac (-0.19).

Cabe mencionar que en Gustavo A. Madero, Álvaro Obregón y Milpa Alta no se llevaron a cabo foros y, por lo tanto, no se midió la percepción ciudadana sobre la gentrificación en estas demarcaciones.

Por su parte, el secretario Encinas Rodríguez agradeció a las y los diputados morenistas por su labor y destacó su importancia para analizar esta problemática.

“Este ejercicio ha sido muy útil, porque nos permitió sentar a todos los actores de distintos temas y posiciones. Algunas posiciones fueron muy polarizadas dentro de la propia sociedad. Estoy convencido que se le dará un cauce adecuado”, declaró Encinas Rodríguez.

