Pablo Vázquez niega que cárteles controlen CDMX como dijo asesor de la Casa Blanca

El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Pablo Vázquez Camacho, rechazó que los cárteles identificados en la Ciudad de México sean los que controlen ésta, como dijo el asesor de seguridad interna de la Casa Blanca, Stephen Miller.

El funcionario capitalino destacó a medios de información que ha habido un combate frontal a los grupos delictivos y muestra de ello es la reducción de 53 por ciento del homicidio doloso, al pasar de tres mil 755 hechos entre enero y julio de 2019 a mil 767 en el mismo periodo de 2025.

“Negamos categóricamente esa afirmación. La SSC y todo el gabinete que encabeza la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, al contrario, hemos dado muestras diarias de un combate permanente, frontal a grupos delictivos, a personas que piensan que a través de la violencia pueden hacer valer sus agendas y esa ha sido la tónica de los últimos años en la ciudad”, dijo a pregunta de La Razón.

Esto, luego de que a finales de agosto Stephen Miller dijera en entrevista con Fox News que los estados gobernados por el Partido Demócrata, en Estados Unidos, eran más peligrosos que la Ciudad de México, “que está gobernada por cárteles criminales”.

Así, el 26 de agosto, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, urgió a su equipo entregar al funcionario estadounidense un informe sobre los indicadores de seguridad en la capital.

Ayer, Vázquez Camacho afirmó que hay disposición para informar a cualquier persona sobre la labor hecha en la ciudad y los resultados, incluso a los visitantes extranjeros, entre ellos, los más de 20 mil estadounidenses que visitan la entidad.

“Están en una ciudad dinámica, que atrae inversiones, que genera empleo, que se ha vuelto una capital mundial de espectáculos, de eventos, de congresos y convenciones, que próximamente va a recibir uno de los eventos más grandes del mundo. Una ciudad que está lejos de la caracterización que se le dio”, mencionó.

De acuerdo con el informe de seguridad de julio pasado, las autoridades capitalinas reportaron la detención de 568 presuntos criminales desde octubre de 2024, de los cuales 62 eran de la Unión Tepito; además, desarticularon 24 células delictivas.

JVR