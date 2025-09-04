Reporta Segiagua un alza de 142% de las lluvias intensas

Un bombero destapa una coladera en Iztapalapa tras la lluvia, el martes.

La actual temporada de lluvias, respecto a años previos, registra 142 por ciento más chubascos intensos, afirmó el secretario de Gestión Integral del Agua (Segiagua), José Mario Esparza Hernández.

En conferencia, el funcionario explicó que, si bien registran un alza de las trombas fuertes en la capital, no sucede lo mismo con las inundaciones o encharcamientos, pues éstos sólo crecieron 32 por ciento, lo cual es muestra del trabajo que se ha hecho con el Plan Tlaloque.

“Ha funcionado (el plan), porque ha mitigado estas afectaciones y ha recortado, con relación al incremento de las lluvias tan intensas. Si no tuviéramos el plan, se pudiera entender que las afectaciones también hubieran crecido 142 por ciento, y solamente ha sido 30 por ciento”, comentó.

63 pasajeros de un pesero rescataron policías el martes en un bajopuente

141 encharcamientos registraron las autoridades por los chubascos del martes

Esparza Hernández mencionó que actualmente en la ciudad ha llovido más de 740 milímetros, es decir, 140 milímetros más que el promedio en el que se debería estar.

Una de las lluvias más intensas en esta temporada es la ocurrida este 2 de septiembre, pues cayeron 34 millones de metros cúbicos de agua, lo cual es 40 por ciento más a los chubascos del 10 de agosto.

El martes, los chubascos matutinos sorprendieron a los capitalinos en distintos puntos de la ciudad, ya que, por ejemplo, un camión se quedó varado en el bajopuente de Churubusco y Talleres Gráficos, por lo que policías cargaron a cada uno de los 63 pasajeros para sacarlos de la zona de inundación.

El Dato: La Segiagua informó que la lluvia del martes estableció un récord en la zona de influencia de chubascos intensos, la cual abarcó cinco alcaldías.

Ayer, la Segiagua dio a conocer en un reporte que la tromba del martes generó 10 millones de metros cúbicos de líquido pluvial. La Razón informó que esa cantidad es suficiente para dar cinco vasos con agua a cada habitante del planeta.

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, informó ayer que la tromba dejó al menos 602 viviendas afectadas en distintas alcaldías; además, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil detalló que además la lluvia tiró 45 árboles.

Sobre los encharcamientos, las autoridades capitalinas reportaron 141 casos, de los cuales 39 ocurrieron en Iztapalapa; 33, en Venustiano Carranza; 32, en Gustavo A. Madero; ocho, en Iztacalco; ocho, en Cuauhtémoc; seis, en Tlalpan; cuatro, en Álvaro Obregón; cinco, en Coyoacán; dos, en Miguel Hidalgo y “las otras tuvieron un encharcamiento muy básico”.

“Prácticamente, una cuarta parte de la Ciudad de México, fue afectada con la alerta púrpura, lo que implicó, cada vez que haya alerta púrpura, significan más de 70 milímetros de precipitación pluvial en la ciudad o en la zona, y siempre tenemos afectaciones.

“La alerta púrpura antes, pues prácticamente era rara y de vez en cuando, o una vez en toda la temporada de lluvia; y hoy cada 15 días tenemos alerta púrpura”, dijo Brugada Molina.