Pasión de Cristo en Iztapalapa 2026: Sigue los momentos más relevantes

Vecinos de Iztapalapa celebran la edición 183 de la representación de la Pasión de Cristo, evento que atrae a miles de visitantes tanto desde el interior de la alcaldía como de toda la Ciudad y otros estados. Autoridades capitalinas desplegaron un extenso operativo de seguridad.
La alcaldesa Aleida Alavez Ruiz, reportan asistencia de al menos 2.8 millones de asistentes, en los ocho barrios originales y otras colonias.
16:38 hrs.
Jesús muere en la cruz, en la representación de la 183 edición de la Pasión de Cristo.
16:00 hrs.
Momento en el que Judas se arrepiente frente al sitio de la crucifixión, para momentos después colgarse y quitarse la vida.
14:30 hrs. Así se vive la representación en Iztapalapa
Vecinos de la alcaldía escenifican la Pasión de Cristo en la Plaza de Herodes.
13:40 hrs. Viacrucis avanza hasta el Palacio de Herodes
Continuando con las escenificaciones del Viacrucis, éste llegó al Palacio de Herodes, uno de los puntos destacados de la primera etapa de la representación.
13:00 hrs. Inicia evento con representaciones en la Macroplaza de Iztapalapa
Con la representación del juicio de Jesús por Pilato, arranca el Viacrucis en Iztapalapa.
11:20 hrs. Nazarenos cargan cruces previo a Viacrucis
Como lo marca lo tradición, niños y jóvenes, en papel de Nazarenos, cargan cruces previo al Viacrucis que recorrerá las calles de Iztapalapa.
11:00 hrs. SSC cierra calles, previo a inicio de Viacrucis
La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) informó que cerró la circulación sobre la calzada Ermita Iztapalapa desde Fundición hasta Puentetitla.
También, en avenida Javier Rojo Gómez desde Eje 5 Sur con dirección al Sur.
Iztapalapa celebra la edición 183 de la representación de la Pasión de Cristo
Como es tradición, familias de Iztapalapa organizan la representación de la Pasión de Cristo en sus calles, considerada la más grande de América Latina y Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco.
La representación consiste en escenificaciones de los pasajes bíblicos que dan su significado a los días de la Semana Santa, siendo el más representativo la Pasión y Crucifixión de Cristo.
Por ello, uno de los eventos más relevantes del Viacrucis es el recorrido que el actor que representa al líder religioso hace por las calles de la alcaldía, cargando la cruz, para ser crucificado al final.
El Viacrucis de Iztapalapa reúne cada año a decenas de miles de visitantes, no solo de Iztapalapa, sino de la Ciudad e, incluso, de otros estados y hasta países. Se ha consolidado como uno de los eventos más representativos de la Semana Santa, y uno de los más importantes para la comunidad religiosa del país.
En 2026, la representación de la Pasión de Cristo en Iztapalapa celebra su edición 183. Para ello, autoridades capitalinas han desplegado un extenso operativo de seguridad con más de nueve mil policías, dedicados a resguardar la seguridad de los participantes y visitantes.
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