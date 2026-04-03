Pasión de Cristo en Iztapalapa 2026: Sigue los momentos más relevantes

Vecinos de Iztapalapa, bajo el papel de Nazarenos, cargan las cruces de manera previo a Viacrucis de Iztapalapa.

Vecinos de Iztapalapa celebran la edición 183 de la representación de la Pasión de Cristo, evento que atrae a miles de visitantes tanto desde el interior de la alcaldía como de toda la Ciudad y otros estados. Autoridades capitalinas desplegaron un extenso operativo de seguridad.

La alcaldesa Aleida Alavez Ruiz, reportan asistencia de al menos 2.8 millones de asistentes, en los ocho barrios originales y otras colonias.

16:38 hrs.

Jesús muere en la cruz, en la representación de la 183 edición de la Pasión de Cristo.

▶️#Video | ✝️ Jesús muere en la cruz, en la representación de la 183.ª edición de la Pasión de Cristo que se realiza en Iztapalapa



📹: Elizabeth Hernández



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16:00 hrs.

Momento en el que Judas se arrepiente frente al sitio de la crucifixión, para momentos después colgarse y quitarse la vida.

▶️#Video | Judas se arrepiente frente al sitio de la crucifixión durante la edición 183 de la representación de la Pasión de Cristo en Iztapalapa



📹: Elizabeth Hernández



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14:30 hrs. Así se vive la representación en Iztapalapa

Vecinos de la alcaldía escenifican la Pasión de Cristo en la Plaza de Herodes.

▶️#VIDEO | Así se lleva a cabo la representación 183 del Viacrucis de Iztapalapa este Viernes Santo, donde los últimos días de Jesus son interpretados por vecinos de la alcaldía.



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13:40 hrs. Viacrucis avanza hasta el Palacio de Herodes

Continuando con las escenificaciones del Viacrucis, éste llegó al Palacio de Herodes, uno de los puntos destacados de la primera etapa de la representación.

▶️#VIDEO | Así se vive la llegada del Viacrucis al palacio de Herodes en la Representación de la Pasión de Cristo en Iztapalapa llevada a cabo este Viernes Santo



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13:00 hrs. Inicia evento con representaciones en la Macroplaza de Iztapalapa

Con la representación del juicio de Jesús por Pilato, arranca el Viacrucis en Iztapalapa.

Inicia la presentación de escenas del juicio de Jesús en la Macroplaza del Jardín Cuitláhuac.



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11:20 hrs. Nazarenos cargan cruces previo a Viacrucis

Como lo marca lo tradición, niños y jóvenes, en papel de Nazarenos, cargan cruces previo al Viacrucis que recorrerá las calles de Iztapalapa.

#Fotos | Está mañana cientos de vecinos de Iztapalapa acudieron bajo el papel de Nazarenos para cargar cruces de madera que para adultos varían desde los 40kg hasta los 120 kg. Cada una de las personas tiene mandas distintas con una duración distinta dependiendo de la fe o lo que… pic.twitter.com/NIklPVvjZn — La Razón de México (@LaRazon_mx) April 3, 2026

11:00 hrs. SSC cierra calles, previo a inicio de Viacrucis

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) informó que cerró la circulación sobre la calzada Ermita Iztapalapa desde Fundición hasta Puentetitla.

También, en avenida Javier Rojo Gómez desde Eje 5 Sur con dirección al Sur.

#SemanaSanta2026 | Con motivo de la 183 Representación de la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo en Iztapalapa, personal de la Subsecretaría de Control de #Tránsito de la #SSC realiza las siguientes labores viales:



🚫 Cerrada la circulación en la calzada #ErmitaIztapalapa al… pic.twitter.com/LQ70mTfRMi — SSC CDMX (@SSC_CDMX) April 3, 2026

Iztapalapa celebra la edición 183 de la representación de la Pasión de Cristo

Como es tradición, familias de Iztapalapa organizan la representación de la Pasión de Cristo en sus calles, considerada la más grande de América Latina y Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco.

La representación consiste en escenificaciones de los pasajes bíblicos que dan su significado a los días de la Semana Santa, siendo el más representativo la Pasión y Crucifixión de Cristo.

Por ello, uno de los eventos más relevantes del Viacrucis es el recorrido que el actor que representa al líder religioso hace por las calles de la alcaldía, cargando la cruz, para ser crucificado al final.

El Viacrucis de Iztapalapa reúne cada año a decenas de miles de visitantes, no solo de Iztapalapa, sino de la Ciudad e, incluso, de otros estados y hasta países. Se ha consolidado como uno de los eventos más representativos de la Semana Santa, y uno de los más importantes para la comunidad religiosa del país.

En 2026, la representación de la Pasión de Cristo en Iztapalapa celebra su edición 183. Para ello, autoridades capitalinas han desplegado un extenso operativo de seguridad con más de nueve mil policías, dedicados a resguardar la seguridad de los participantes y visitantes.

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