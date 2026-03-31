Semana Santa en CDMX: ¿Qué calles estarán cerradas por el Viacrucis en Iztapalapa y alternativas?

La 183 representación de la Pasión de Cristo, mantendrá varias calles cerradas

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México implementará un dispositivo de vigilancia y movilidad en la alcaldía Iztapalapa este periodo de Semana Santa.

El despliegue contempla el cierre total de vialidades principales en los ocho barrios de la alcaldía para permitir el paso de la procesión.

Semana Santa 2026: Calles cerradas el Jueves Santo

Este Jueves Santo, las restricciones viales iniciarán desde las 07:30 y 14:00 horas. El recorrido tradicional contempla el paso de los actores y nazarenos por los ocho barrios originarios.

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Entre las vialidades que presentarán cortes totales se encuentran:

Aztecas

5 de mayo

Avenida Toltecas

Callejón General Anaya

Calle General Anaya

Ignacio Comonfort

Ermita

Avenida Luis Hidalgo

Ayuntamiento

Estrella

Camino al Cerro de la Estrella

Lista de calles cerradas por la 183 Pasión de Cristo en Iztapalapa ı Foto: Especial

Alternativas viales por la Pasión de Cristo en Iztapalapa

Debido a la magnitud del evento, las autoridades de tránsito recomiendan a los automovilistas evitar el centro de Iztapalapa y utilizar rutas alternas.

Para quienes necesiten desplazarse hacia el sur o el oriente, las opciones sugeridas incluyen el Eje 5 Sur, el Anillo Periférico, la Avenida Tláhuac y el Eje 3 Oriente.

De igual forma, se mantienen como vías libres la Avenida Año de Juárez, Avenida Andrés Molina Enríquez, Calzada de Tlalpan y el Eje 4 Sur Plutarco Elías Calles.

Para quienes transitan cerca de la zona de los mercados, el Eje 5 Sur Leyes de Reforma y la Avenida Taxqueña son las alternativas vehiculares durante el fin de semana santo.

#SemanaSanta | Por instrucciones de la Jefa de Gobierno @ClaraBrugadaM, la @SSC_CDMX implementará un operativo integral y en conjunto con autoridades de la @Alc_Iztapalapa, para garantizar la seguridad de las y los asistentes, participantes, staff y la ciudadanía en general, que… pic.twitter.com/5So6i1qckh — Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) March 30, 2026

Cierre de la Calzada Ermita Iztapalapa: Horarios y restricciones

Uno de los puntos de mayor afectación para la movilidad en el oriente de la Ciudad de México será la Calzada Ermita Iztapalapa.

De acuerdo con el plan de tránsito, esta importante avenida permanecerá cerrada en su totalidad durante todo el transcurso del Jueves Santo para facilitar la instalación de escenarios.

Para el Viernes Santo, el corte a la circulación será parcial, iniciando a las 06:00 horas y terminando hasta las 18:00 horas.