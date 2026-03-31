Semana Santa en CDMX: ¿Qué calles estarán cerradas por el Viacrucis en Iztapalapa y alternativas?

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México implementará un dispositivo de vigilancia y movilidad en la alcaldía Iztapalapa este periodo de Semana Santa.
El despliegue contempla el cierre total de vialidades principales en los ocho barrios de la alcaldía para permitir el paso de la procesión.
Semana Santa 2026: Calles cerradas el Jueves Santo
Este Jueves Santo, las restricciones viales iniciarán desde las 07:30 y 14:00 horas. El recorrido tradicional contempla el paso de los actores y nazarenos por los ocho barrios originarios.
Entre las vialidades que presentarán cortes totales se encuentran:
- Aztecas
- 5 de mayo
- Avenida Toltecas
- Callejón General Anaya
- Calle General Anaya
- Ignacio Comonfort
- Ermita
- Avenida Luis Hidalgo
- Ayuntamiento
- Estrella
- Camino al Cerro de la Estrella
Alternativas viales por la Pasión de Cristo en Iztapalapa
Debido a la magnitud del evento, las autoridades de tránsito recomiendan a los automovilistas evitar el centro de Iztapalapa y utilizar rutas alternas.
Para quienes necesiten desplazarse hacia el sur o el oriente, las opciones sugeridas incluyen el Eje 5 Sur, el Anillo Periférico, la Avenida Tláhuac y el Eje 3 Oriente.
De igual forma, se mantienen como vías libres la Avenida Año de Juárez, Avenida Andrés Molina Enríquez, Calzada de Tlalpan y el Eje 4 Sur Plutarco Elías Calles.
Para quienes transitan cerca de la zona de los mercados, el Eje 5 Sur Leyes de Reforma y la Avenida Taxqueña son las alternativas vehiculares durante el fin de semana santo.
Cierre de la Calzada Ermita Iztapalapa: Horarios y restricciones
Uno de los puntos de mayor afectación para la movilidad en el oriente de la Ciudad de México será la Calzada Ermita Iztapalapa.
De acuerdo con el plan de tránsito, esta importante avenida permanecerá cerrada en su totalidad durante todo el transcurso del Jueves Santo para facilitar la instalación de escenarios.
Para el Viernes Santo, el corte a la circulación será parcial, iniciando a las 06:00 horas y terminando hasta las 18:00 horas.