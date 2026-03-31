Guerrero vive una activa temporada vacacional de Semana Santa

La temporada vacacional de Semana Santa avanza con una importante afluencia de visitantes en los principales destinos del Hogar del Sol, donde miles de turistas ya disfrutan de su oferta turística, playas y hospitalidad, de los cuales destaca Acapulco, Guerrero, con una ocupación hotelera general de 68.5%, consolidándose como uno de los destinos preferidos; reportando en la zona Dorada un 79.4%, seguida de la Bahía Histórica con 70.1% y la zona Diamante con 52.0%.

En el resto del estado, Ixtapa-Zihuatanejo mantiene una destacada presencia turística con 76.9% de ocupación, posicionándose como uno de los favoritos tanto para visitantes nacionales como internacionales, mientras que el Pueblo Mágico de Taxco registra 31.0% y La Unión 60.9%, lo que permite alcanzar un promedio general estatal de 67.7%.

El titular de la Secretaría de Turismo estatal, Simón Quiñones Orozco, señaló que, por indicaciones de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, se continúan impulsando acciones de promoción y coordinación con el sector turístico para asegurar que quienes visitan Guerrero vivan una experiencia de calidad, en un ambiente seguro y con servicios a la altura de sus expectativas.

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Con estos resultados, Guerrero avanza en esta temporada vacacional con una sólida afluencia turística, reflejo del trabajo conjunto entre autoridades y prestadores de servicios, consolidándose como un destino competitivo a nivel nacional e internacional, listo para recibir a quienes buscan disfrutar de la Semana Santa con calidez, calidad y una amplia oferta turística.

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FGR