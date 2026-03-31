Gobierno del Edomex despliega operativo de seguridad en carreteras por Semana Santa

Del 27 de marzo al 12 de abril

La Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) desplegará del 27 de marzo al 12 de abril un operativo especial durante el periodo vacacional de Semana Santa en toda la entidad.

El dispositivo contempla la participación de mil 682 elementos, apoyados con 400 unidades balizadas, 25 binomios caninos y 25 equinos, que realizarán patrullajes fijos y móviles en 132 centros turísticos y de esparcimiento, así como en 20 rutas carreteras y vías primarias.

Además, policías estatales brindarán seguridad en las inmediaciones de 4 mil 651 centros religiosos, donde se prevé la realización de 230 viacrucis y 112 procesiones del silencio, con una asistencia estimada de más de 394 mil personas.

El operativo también considera la vigilancia en más de 6 mil cajeros automáticos, con el fin de prevenir delitos.

Para apoyar a visitantes foráneos, la SSEM instalará dos módulos de atención: uno en el Museo Torres Bicentenario, en Toluca, y otro en Atlacomulco, cerca de la plaza de cobro El Cotecito, como parte del programa “Héroes Paisanos”.

La dependencia recordó que los números 089 para Denuncia Anónima y 911 de Emergencias operan las 24 horas del día. Asimismo, puso a disposición sus redes sociales: Facebook (@SS.Edomex) y X (@SS_Edomex).

Numeralia

17 días de operativo (27 de marzo al 12 de abril)

1,682 elementos desplegados

400 unidades balizadas

25 binomios caninos y 25 equinos

132 centros turísticos resguardados

20 rutas carreteras patrulladas

4,651 centros religiosos vigilados

230 viacrucis atendidos

112 procesiones del silencio resguardadas

+394 mil asistentes estimados

+6,000 cajeros automáticos vigilados

2 módulos de atención a visitantes

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FGR