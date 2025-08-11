Robo de vehículos sigue a la baja en el Estado de México: 29% menos en lo que va de 2025

Gobernadora Delfina Gómez encabeza la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz.

El robo de vehículos en el Estado de México disminuyo 29.42 por ciento en lo que va del 2025, baja atribuida a la coordinación entre fuerzas federales, estatales y municipales, así como a operativos focalizados y aseguramientos en zonas de resguardo de unidades y mercancías robadas.

“Iniciamos la semana en la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz, desde el Palacio de Gobierno. El trabajo en equipo con autoridades de los gobiernos federal y estatal, así como de los municipios es esencial para la transformación del Estado de México”, comentó la gobernadora Delfina Gómez Álvarez en redes sociales.

Iniciamos la semana en la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz, desde el Palacio de Gobierno. El trabajo... Publicado por Delfina Gómez Álvarez en Lunes, 11 de agosto de 2025

En esta sesión, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) dio a conocer que del 1 de enero al 10 de agosto de este año se registraron 6 mil 112 casos menos que en el mismo periodo de 2024 .

La disminución ha sido proporcional en ambos tipos de este delito: robo de vehículo con violencia con 29.77 por ciento y robo de vehículo sin violencia con 29.58 por ciento.

A la reunión número 473 de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz asistieron Horacio Duarte Olivares, secretario General de Gobierno; Cristóbal Castañeda Camarillo, secretario de Seguridad estatal; Maricela López Urbina, secretaria Técnica de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz en el Estado de México; José Luis Cervantes Martínez, fiscal general del Estado de México, así como representantes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Marina), Guardia Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia.

Reunión número 473 de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz. ı Foto: Cortesía

cehr