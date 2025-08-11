FGJEM crea la Unidad de Cercanía Social y Atención Pronta a la Denuncia

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó la creación de la Unidad de Cercanía Social y Atención Pronta a la Denuncia, con el objetivo de que las y los mexiquenses cuenten con un “punto de atención inicial efectivo, solidario y sensible para su oportuno acceso a la justicia".
Lo anterior, explicó en un comunicado, en respuesta al reclamo de la sociedad por la demora institucional cuando la ciudadanía acude a presentar, o intentar presentar, denuncias ante el agente del Ministerio Público.
La Unidad de Cercanía Social y Atención Pronta a la Denuncia contará con 496 servidoras y servidores públicos, dentro de los que destacan 221 agentes del Ministerio Público, 100 de ellos de nueva contratación seleccionados dentro del proceso de convocatoria del pasado 3 de junio, así como 132 orientadores y 143 administrativos.
A los servidores se les someterá a un riguroso programa de sensibilización para acercar sus capacidades profesionales al afán de justicia de quienes acuden a las Agencias del Ministerio Público a denunciar un hecho que les afecta.
El criterio de adscripción responde a aquellos lugares donde se cuenta con el mayor número de quejas e incidencias por negativa o una inadecuada atención del servicio, explicó la FGJEM.
