Edomex registra reducción histórica de 23.5% en extorsión por estrategia de seguridad y ‘Operación Liberación’

El Estado de México registró una disminución del 23.5 por ciento en el delito de extorsión durante el periodo del 1 de enero al 3 de agosto de 2025, en comparación con el mismo lapso de 2024, de acuerdo con datos de la Fiscalía General de Justicia estatal. La reducción es resultado de la estrategia de seguridad encabezada por la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez y de la coordinación entre fuerzas federales, estatales y municipales.

La mandataria estatal informó que se mantendrán las acciones para garantizar la tranquilidad de la población.

La Gobernadora Delfina Gómez Álvarez supervisa la estrategia de seguridad que logró una reducción histórica de la extorsión en el Estado de México. ı Foto: Gobierno Edomex

Esta disminución se vincula con la “Operación Liberación”, desplegada en julio pasado para desarticular las estructuras financieras y operativas de grupos criminales dedicados a la extorsión. El operativo se ejecutó de manera simultánea en 14 municipios: Amanalco, Donato Guerra, Malinalco, Ixtapan de la Sal, Ixtlahuaca, San Felipe del Progreso, Sultepec, Tejupilco, Temascaltepec, Tenancingo, Texcaltitlán, Tlatlaya, Valle de Bravo y Villa Victoria.

En la operación participaron la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Centro Nacional de Inteligencia, Secretaría de Seguridad estatal y la Fiscalía mexiquense. La intervención derivó del seguimiento a 63 expedientes de investigación abiertos por la FGJEM en los últimos seis meses, con base en denuncias ciudadanas y fuentes abiertas que documentaron prácticas de acaparamiento, imposición de precios y cobro de cuotas a comercios.

Las acciones operativas identificaron 63 establecimientos que operaban como concentradores de la red criminal en los municipios intervenidos. El operativo forma parte de una estrategia integral que ha incluido otras acciones como Enjambre, Atarraya, Fortaleza, Bastión, Restitución e Investigación.

