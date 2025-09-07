Residente congrega a más de 180 mil asistentes al Zócalo

Residente dio un concierto en el Zócalo capitalino el sábado 6 de septiembre.

El rapero puertorriqueño Residente congregó a más de 180 mil asistentes al Zócalo de la Ciudad de México en el concierto gratuito que ofreció la noche del sábado desde la principal plaza de la capital mexicana.

Así lo informó el secretario de Gobierno de la Ciudad de México, César Cravioto, a través de una publicación en redes sociales.

“Más de 180 mil personas corearon temas como Latinoamérica, Atrévete-te-te y Baile de los Pobres, en una noche inolvidable”, escribió el funcionario capitalino.

El concierto de Residente continúa con los conciertos gratuitos que el Gobierno capitalino ha impulsado en el Zócalo y en otras plazas públicas de la capital. El evento más reciente antes de éste había sido el concierto de Fermín Muguruza y Tijuana No! desde el Monumento a la Revolución, en donde, al igual que el concierto del puertorriqueño, se expresaron diversas consignas en favor de “Palestina Libre”.

La noche del sábado, Residente interpretó algunos de los más grandes éxitos que cosechó a lo largo de su antigua agrupación Calle 13, así como en su carrera solista. De esta forma, inició con “Cumbia de los aburridos”, “No hay nadie como tú” y “Atrévete-te-te”, que hicieron brincar al público.

Continuó con temas más orientados a la balada, como “Muerte en Hawaii” y “René”, antes de la cual explicó la historia personal que lo llevó a escribir el tema y su relación con México.

A lo largo del concierto, René —nombre real de Residente— dedicó espacios para exigir la liberación del pueblo palestino, en el contexto del conflicto que se libra en la Franja de Gaza entre el Ejército israelí y el grupo paramilitar Hamás.

Residente, quien estuvo acompañado de una banda completa —que incluyó al baterista y creador de contenido El Estepario Siberiano—, cerró su concierto con “Fiesta de locos” y “Vamo’ a portarnos mal”.

El próximo concierto en el Zócalo capitalino estará a cargo de La Arrolladora Banda el Limón, el cual ocurrirá el 15 de septiembre en el marco de los festejos por el 15 de septiembre, Día del Grito de Independencia.

La presidenta Claudia Sheinbaum encabezará la primera ceremonia del Grito de Independencia, desde Palacio Nacional y, posteriormente, el citado grupo musical encabezará la fiesta en el Zócalo.

