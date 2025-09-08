Metrobús: horario y estaciones cerradas el 16 de septiembre por el desfile militar en CDMX

Metrobús ajustará sus horarios y rutas este 16 de septiembre.

Con motivo del 215 aniversario de la Independencia de México, el Metrobús ajustará su horario de servicio este 16 de septiembre; además, modificará sus operaciones en algunas líneas por el tradicional desfile cívico-militar en la Ciudad de México.

El segundo medio de transporte más utilizado en la capital iniciará operaciones 30 minutos más tarde de lo horario habitual, como parte de su horario especial para domingos y días festivos.

Metrobús suspenderá servicio en algunas estaciones por el desfile militar de 16 de septiembre. ı Foto: Cuartoscuro

¿Cuál es el horario del Metrobús el 16 de septiembre?

El 16 de septiembre, el Metrobús ofrecerá servicio desde las 05:00 hasta las 24:00 horas en sus siete líneas; no obstante, como sucede cada año, modificará sus rutas y cerrará algunas estaciones de las líneas 1, 2, 3, 4 y 7 por el desfile cívico-militar.

Aunque hasta la publicación de esta nota el medio de transporte no ha precisado el horario y las estaciones afectadas, se esperan cierres en:

Línea 1 : estaciones Plaza de la República, Reforma y Hamburgo

​ Línea 2 : estaciones Balderas y Juárez

​ Línea 3 : estaciones Mina, Hidalgo, Juárez y Balderas.

​ Línea 4 : estaciones Alcaldía Cuauhtémoc, México Tenochtitlán, Museo San Carlos, Hidalgo y Bellas Artes

​Línea 7: estaciones Hidalgo, El Caballito, Glorieta Colón, París, Reforma, Hamburgo, La Palma, El Ángel, La Diana, Chapultepec, Gandhi, Antropología, Auditorio y Campo Marte

¿Cuál será la ruta del desfile cívico-militar en CDMX?

En años anterior, el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad (SSC) ha informado la ruta que sigue el desfile cívico-militar en la Ciudad de México:

Avenida Pino Suárez

Plaza de la Constitución

Avenida 5 de Mayo

Eje Central

Avenida Juárez

Paseo de la Reforma, hasta el Campo Marte

Desfile militar partirá de la Plaza de la Constitución. ı Foto: Especial.

Calles cerradas por desfile del 16 de septiembre

Por el desfile conmemorativo se prevén cierres viales en calles y avenidas cercanas a la ruta, por lo que autoridades recomiendan a automovilistas considerar alternativas viales como:

Eje 1 Norte

Eje 1 Oriente

Circuito Interior

Avenida Presidente Masaryk

Avenida José María Izazaga

Avenida Chapultepec

Avenida Constituyentes

Calzada México–Tacuba

Fray Ignacio Teresa de Mier

¿Cuál será el horario del Metro este 16 de septiembre?

El Metro de la Ciudad de México también ajustará su horario de servicio el 16 de septiembre, y abrirá sus puertas a las 7:00 horas, dos horas más tarde de lo habitual.

El servicio concluirá a las 24:00 horas en sus 12 líneas; no obstante, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) no ofrecerá servicio en la estación Zócalo/Tenochtitlan de la Línea 2.

Para evitar afectaciones en sus traslados hacia la zona centro, se recomienda a usuarios optar por descender en las estaciones Pino Suárez y Allende, también de Línea 2.

Otras alternativas sugeridas por el medio de transporte ante el cierre de la estación Zócalo/Tenochtitlan son:

San Juan de Letrán de la Línea 8

Bellas Artes, de las líneas 2 y 8

Estación Zócalo del Metro cerrará por el desfile del 16 de septiembre. ı Foto: Cuartoscuro

