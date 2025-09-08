Rechaza Morena censura a Cervantes

Eduardo cervantes durante una sesión con morenistas, el 9 de agosto.

"No hay un solo ejercicio en contra suya"

Luego de que circulara en redes sociales un mensaje de WhatsApp en el que, presuntamente, el fundador y primer dirigente de Morena en la ciudad, Eduardo Cervantes Díaz Lombardo, anunció que fue removido de presidir el Programa de Formación de Formadores, la bancada del partido guinda en la capital rechazó que se trate de un acto de censura.

Durante la conferencia, La Chilanguera, el vocero del grupo parlamentario en el Congreso local, Paulo García González, no confirmó la remoción del político, pero aseguró que no ha sido removido de la militancia del partido.

“La única forma en la que pueden remover a alguien en Morena es a través de un procedimiento en la Comisión de Justicia. Hasta donde yo tengo conocimiento no hay un solo ejercicio en contra suya”, respondió a La Razón.

3 años duró Eduardo Cervantes como dirigente de Morena en el entonces DF

En La Chilanguera del pasado 24 de agosto de 2025, Cervantes Díaz Lombardo aseguró que el partido tiene el riesgo de perder las alcaldías Xochimilco, Álvaro Obregón, Azcapotzalco e Iztacalco.

Además, el político criticó la democracia y congruencia dentro del partido, mismo en el que reconoció que hay cuadros priistas y de otros partidos que no congenian con los ideales de la 4T.

Aunque el político fue invitado a presentar el Programa de Formación de Formadores, un plan de formación de comités de base en colonias, barrios y pueblos para fortalecer la democracia interna de Morena, enfatizó que estos riesgos de perder alcaldías son por la falta de organización de la militancia.

Cerca de 11 días después de esto se difundió un chat de WhatsApp en la que, supuestamente, Cervantes Díaz Lombardo informa sobre su destitución.

“Lamentable autoritarismo, censura y castigo al trabajo colectivo de formación política que se venía realizando. La moneda está en el aire”, sentenció.

Ayer, García González rechazó que haya un acto de censura en su contra.

“Yo no lo veo como censura. Él siempre ha sido un compañero que se ha expresado de manera libre y podrá seguir manifestándose en sus espacios personales, redes sociales y en eventos del partido. No hay censura ni contra él ni contra nadie”, comentó.