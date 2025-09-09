Fiestas Patrias 2025: ¿quién estará en la alcaldía Azcapotzalco el 15 de septiembre para el Grito?

Llegaron las fiestas patrias y la alcaldía Azcapotzalco alista una noche mexicana con una cartelera de artistas que amenizarán los festejos patrios del 15 de septiembre.
Como cada año, las y los chintololos se reunirán en la explanada de la alcaldía, ubicada al norte de la Ciudad de México, para el Grito de Independencia, a 215 años del inicio del movimiento armado.
Pero la fiesta no acaba con la tradicional ceremonia, pues la plaza se convertirá en una pista de baile con ritmos para todos los gustos, desde salsa, regional mexicano, hasta mariachi y sonideros.
¿Qué artistas estarán en Azcapotzalco el 15 de septiembre?
Desde las 15:00 horas, la alcaldía Azcapotzalco promete un evento lleno de energía, sabor y orgullo patrio con un programa que incluye:
- Banda Pequeños Musical
- Willie González
- El Jilguero
- Banda de Son Jarocho Siquisirí
- Sonido Ely Fania
- Sonido Cien Fuegos
- Sonido Tremendo
- Sonido Gato de Oro
- Sonido Son de Cartagena
- Sonido Super Dengue
- Mariachi Viajeros
El evento tendrá lugar en la principal plaza pública de la alcaldía, donde también se ubica el Parque Azcapotzalco; además, a las 22:00 horas se llevará a cabo el Grito de Independencia, encabezado por la alcaldesa Nancy Núñez Reséndiz.
Otros artistas confirmados para el 15 de septiembre en la CDMX
- Álvaro Obregón
Al poniente de la capital, el 15 de septiembre sonará la cumbia de Yaguaru, que cerrará el programa musical de la alcaldía Álvaro Obregón para las fiestas patrias.
La celebración comenzarán a las 14:00 horas en la explanada del Salón de Usos Múltiples, en la calle 10 esquina Canario, colonia Tolteca, con presentaciones de ballet folklórico y danzón, seguidas por las presentaciones de:
- La Sonora Dinamita de Lucho Argain y Xiu García
- GRTSCH
- Mariachi Juvenil Nuevo México
- Orquesta La Típica
La ceremonia del Grito de Independencia, encabezada por el alcalde Javier López Casarín, se llevará a cabo a las 22:50 horas.
- Gustavo A. Madero
Al norte de la Ciudad de México, la alcaldía Gustavo A. Madero confirmó a Nicky Jam y Remmy Valenzuela para la noche del 15 de septiembre, en la explanada de la demarcación.
- Benito Juárez
En tanto, la alcaldía Benito Juárez confirmó para el 15 de septiembre a la banda de synth-pop Moenia y al Mariachi Gama Mil, que pasarán junto a los vecinos de la demarcación “una noche inolvidable” en la explanada.
- Iztacalco
Desde las 10:00 horas del 15 de septiembre, la alcaldía Iztacalco también celebrará la efeméride con una verbena, una feria y la coronación de la “Reina de las Fiestas Patrias 2025″.
Además de un espectáculo de fuegos artificiales, vecinos de la demarcación podrán disfrutar de una variada cartelera musical en la explanada, ubicada sobre la Avenida Río Churubusco, esquina con Avenida Té, colonia Gabriel Ramos Millán.
Entre los artistas, la alcaldía Iztacalco confirmó a:
- Luis Alfonso Partida, “El Yaki”, a las 23:30 horas
- Juanma, a las 21:30 horas
- Mariachi de América de Jesús Rodrigues de Hijar, a las 19:45 horas
- Grupo Dinastía González, a las 19:00 horas
- La Magdalena Contreras
A partir de las 16:00 horas, en la explanada de la alcaldía Magdalena Contreras se bailará al ritmo de la banda y la cumbia, con la presentación de:
- Banda La Ejecutiva, a las 19:00 horas
- Los Socios del Ritmo, a las 20:30 horas
- Los Nuevos Cadetes de Francisco Cruz, a las 22:00 horas
- Los Plebes Del Rancho de Ariel Camacho, a las 23:45 horas
En la explanada, el alcalde Fernando Mercado Guaida encabezará el Grito de Independencia a las 23:00 horas.
- Miguel Hidalgo
La alcaldía Miguel Hidalgo invitó a vecinos a bailar, cantar y celebrar el orgullo patrio con María León y Yahir, que junto a La Nueva Sonora Dinamita y Grupo Contraste amenizarán el evento en la explanada de la demarcación a partir de las 16:30 horas.
- Milpa Alta
Desde Colombia, el salsero David Zahan traerá su espectáculo Reviviendo a Frankie Ruiz a la explanada Malacachtepec Momoxco, en Villa Milpa Alta.
- Tláhuac
En la alcaldía Tláhuac, el cantante Israel Valdez, exvocalista original de la Banda El Limón, marcará a las celebraciones patrias en la explanada, que también se llenará de música con:
- Jair Alcántar y el Mariachi “Gallleros”
- Efrén David, “El Romance Hecho Cumbia”
- Tlalpan
Víctor García encabezará la lista de artistas invitados para los festejos en la alcaldía Tlalpan, que arrancan a las 17:00 horas, acompañado de:
- Los Cojolites
- Alberto Barros
- Mexazon
- Regina Orozco
- Dj Erich
- Xochimilco
Al sur de la capital, Xochimilco se prepara para vivir una auténtica noche mexicana en la explanada de la alcaldía, con la presentación de Jorge Carmona y Mariana Seoane.
La verbena incluirá ballet folclórico y la participación especial del Trío Flor de Azalea, así como de Gustavo Jr., reconocido imitador de Juan Gabriel, para poner a bailar y cantar a las y los vecinos.
¿Quién estará en el Zócalo el 15 de septiembre?
En el Zócalo de la Ciudad de México, ubicado en la alcaldía Cuauhtémoc, La Arrolladora Banda el Limón encabeza la cartelera de artistas celebrar las fiestas patrias, que también amenizará Legado de Grandeza y Alejandra Ávalos.
Además, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dará su primer Grito de Independencia desde Palacio Nacional.
