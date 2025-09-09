Fiestas Patrias 2025: ¿quién estará en la alcaldía Iztacalco el 15 de septiembre para el Grito?

Las fiestas patrias están a la vuelta de la esquina y, como cada año, las y los mexicanos se preparan para celebrar en plazas pública de todo el país el Grito de Independencia, uno de los momentos más representativos en la historia de México.
Para el 15 de septiembre, la alcaldía Iztacalco promete una jornada de música y baile con artistas invitados que prenderán la pista para que ningún vecino se quede sentado.
¿Quién estará en la alcaldía Iztacalco el 15 de septiembre?
A partir de las 10:00 horas, Iztacalco celebrará la Independencia de México con una verbena, una feria y la coronación de la “Reina de las Fiestas Patrias 2025″.
Fiestas Patrias 2025: ¿quién estará en la alcaldía Azcapotzalco el 15 de septiembre para el Grito?
Además, vecinos de la demarcación podrán disfrutar de un espectáculo de fuegos artificiales y una variada cartelera musical, con agrupaciones y artistas invitados:
- Luis Alfonso Partida, “El Yaki”, a las 23:30 horas
- Juanma, a las 21:30 horas
- Mariachi de América de Jesús Rodrigues de Hijar, a las 19:45 horas
- Grupo Dinastía González, a las 19:00 horas
La explanada de la alcaldía Iztacalco está ubicada sobre la Avenida Río Churubusco, esquina con Avenida Té, colonia Gabriel Ramos Millán.
Otros artistas confirmados para el 15 de septiembre en la CDMX
Algunas alcaldías de la Ciudad de México ya confirmaron los artistas invitados que ofrecerán conciertos gratuitos para celebrar el 215 aniversario de la Independencia de México, el 15 de septiembre.
Álvaro Obregón
La fiesta comenzará a las 14:00 horas con ballet folklórico y danzón en la explanada del Salón de Usos Múltiples, ubicada en la calle 10, esquina Canario, colonia Tolteca.
Después subirán al escenario la Sonora Dinamita de Lucho Argain y Xiu García, GRTSCH, el Mariachi Juvenil Nuevo México y la Orquesta La Típica.
El alcalde Javier López Casarín encabezará el Grito de Independencia a las 22:50 horas, y Yaguaru cerrará la noche con su repertorio de cumbia.
Gustavo A. Madero
Al norte de la capital, en la explanada de la alcaldía Gustavo A. Madero se presentarán dos artistas de renombre: el reguetonero Nicky Jam y el cantante de regional mexicano Remmy Valenzuela.
Benito Juárez
En la explanada de la alcaldía Benito Juárez se vivirá “una noche inolvidable” con la banda de synth-pop Moenia y el Mariachi Gama Mil, que acompañarán a los vecinos en la verbena.
La Magdalena Contreras
Desde las 16:00 horas, la explanada de La Magdalena Contreras se convertirá en pista de baile con ritmos de banda y cumbia, con la presentación de:
- Banda La Ejecutiva, a las 19:00 horas
- Los Socios del Ritmo, a las 20:30 horas
- Los Nuevos Cadetes de Francisco Cruz, a las 22:00 horas
Como estelares, Los Plebes del Rancho de Ariel Camacho cerrarán el evento desde las 23:45 horas luego de la ceremonia del Grito de Independencia, a las 23:00 horas.
Miguel Hidalgo
En la explanada de la alcaldía Miguel Hidalgo la celebración iniciará a las 16:30, con un programa musical que reúne a la cantante María León, al exacadémico Yahir, a La Nueva Sonora Dinamita y al Grupo Contraste.
Milpa Alta
En la explanada Malacachtepec Momoxco, en Villa Milpa Alta, se presentará el salsero colombiano David Zahan con su espectáculo Reviviendo a Frankie Ruiz, un homenaje al ídolo de la salsa romántica.
Tláhuac
La explanada de la alcaldía Tláhuac tendrá como invitado principal a Israel Valdez, exvocalista de la Banda El Limón. También participarán Jair Alcántar y el Mariachi “Gallleros”, además de Efrén David, conocido como El Romance Hecho Cumbia.
Tlalpan
Desde las 17:00 horas, la explanada de Tlalpan recibirá al cantante Víctor García, acompañado por el grupo Los Cojolites, el salsero Alberto Barros, la agrupación Mexazon, la cantante Regina Orozco y el Dj Erich, quienes pondrán variedad musical a la verbena.
Xochimilco
Se vivirá una auténtica noche mexicana en la explanada de la alcaldía Xochimilco, con la presencia de Jorge Carmona y la actriz y cantante Mariana Seoane.
El programa también incluye presentaciones de ballet folclórico, la actuación del Trío Flor de Azalea y la participación especial de Gustavo Jr., reconocido imitador de Juan Gabriel.
Cuauhtémoc, Zócalo de la CDMX
En la Plaza de la Constitución, el escenario principal de la Ciudad de México, se presentará La Arrolladora Banda el Limón, acompañada por Legado de Grandeza y la cantante Alejandra Ávalos.
Además, será la primera vez que la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabece el Grito de Independencia desde el balcón principal de Palacio Nacional.
Azcapotzalco
Las actividades empezarán desde las 15:00 horas en la plaza principal de la alcaldía Azcapotzalco, con una mezcla de géneros musicales con:
- Banda Pequeños Musical
- El salsero Willie González
- El Jilguero
- Banda de Son Jarocho Siquisirí
- Sonido Ely Fania
- Sonido Cien Fuegos
- Sonido Tremendo
- Sonido Gato de Oro
- Sonido Son de Cartagena
- Sonido Súper Dengue
- Mariachi Viajeros
La alcaldesa Nancy Núñez Reséndiz encabezará el Grito de Independencia se dará a las 22:00 horas.
Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.
cehr