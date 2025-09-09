Fiestas Patrias 2025: ¿quién estará en la alcaldía Iztacalco el 15 de septiembre para el Grito?

Te contamos quién amenizará las Fiestas Patrias 2025 en la alcaldía Iztacalco.

Las fiestas patrias están a la vuelta de la esquina y, como cada año, las y los mexicanos se preparan para celebrar en plazas pública de todo el país el Grito de Independencia, uno de los momentos más representativos en la historia de México.

Para el 15 de septiembre, la alcaldía Iztacalco promete una jornada de música y baile con artistas invitados que prenderán la pista para que ningún vecino se quede sentado.

¿Quién estará en la alcaldía Iztacalco el 15 de septiembre?

A partir de las 10:00 horas, Iztacalco celebrará la Independencia de México con una verbena, una feria y la coronación de la “Reina de las Fiestas Patrias 2025″.

Además, vecinos de la demarcación podrán disfrutar de un espectáculo de fuegos artificiales y una variada cartelera musical, con agrupaciones y artistas invitados:

Luis Alfonso Partida, “El Yaki” , a las 23:30 horas

Juanma , a las 21:30 horas

Mariachi de América de Jesús Rodrigues de Hijar , a las 19:45 horas

Grupo Dinastía González, a las 19:00 horas

La explanada de la alcaldía Iztacalco está ubicada sobre la Avenida Río Churubusco, esquina con Avenida Té, colonia Gabriel Ramos Millán.

Otros artistas confirmados para el 15 de septiembre en la CDMX

Algunas alcaldías de la Ciudad de México ya confirmaron los artistas invitados que ofrecerán conciertos gratuitos para celebrar el 215 aniversario de la Independencia de México, el 15 de septiembre.

Álvaro Obregón

La fiesta comenzará a las 14:00 horas con ballet folklórico y danzón en la explanada del Salón de Usos Múltiples, ubicada en la calle 10, esquina Canario, colonia Tolteca.

Después subirán al escenario la Sonora Dinamita de Lucho Argain y Xiu García, GRTSCH, el Mariachi Juvenil Nuevo México y la Orquesta La Típica.

El alcalde Javier López Casarín encabezará el Grito de Independencia a las 22:50 horas, y Yaguaru cerrará la noche con su repertorio de cumbia.

Gustavo A. Madero

Al norte de la capital, en la explanada de la alcaldía Gustavo A. Madero se presentarán dos artistas de renombre: el reguetonero Nicky Jam y el cantante de regional mexicano Remmy Valenzuela.

Benito Juárez

En la explanada de la alcaldía Benito Juárez se vivirá “una noche inolvidable” con la banda de synth-pop Moenia y el Mariachi Gama Mil, que acompañarán a los vecinos en la verbena.

La Magdalena Contreras

Desde las 16:00 horas, la explanada de La Magdalena Contreras se convertirá en pista de baile con ritmos de banda y cumbia, con la presentación de:

Banda La Ejecutiva, a las 19:00 horas

Los Socios del Ritmo, a las 20:30 horas

Los Nuevos Cadetes de Francisco Cruz, a las 22:00 horas

Como estelares, Los Plebes del Rancho de Ariel Camacho cerrarán el evento desde las 23:45 horas luego de la ceremonia del Grito de Independencia, a las 23:00 horas.

Miguel Hidalgo

En la explanada de la alcaldía Miguel Hidalgo la celebración iniciará a las 16:30, con un programa musical que reúne a la cantante María León, al exacadémico Yahir, a La Nueva Sonora Dinamita y al Grupo Contraste.

Milpa Alta

En la explanada Malacachtepec Momoxco, en Villa Milpa Alta, se presentará el salsero colombiano David Zahan con su espectáculo Reviviendo a Frankie Ruiz, un homenaje al ídolo de la salsa romántica.

Tláhuac

La explanada de la alcaldía Tláhuac tendrá como invitado principal a Israel Valdez, exvocalista de la Banda El Limón. También participarán Jair Alcántar y el Mariachi “Gallleros”, además de Efrén David, conocido como El Romance Hecho Cumbia.

Tlalpan

Desde las 17:00 horas, la explanada de Tlalpan recibirá al cantante Víctor García, acompañado por el grupo Los Cojolites, el salsero Alberto Barros, la agrupación Mexazon, la cantante Regina Orozco y el Dj Erich, quienes pondrán variedad musical a la verbena.

Xochimilco

Se vivirá una auténtica noche mexicana en la explanada de la alcaldía Xochimilco, con la presencia de Jorge Carmona y la actriz y cantante Mariana Seoane.

El programa también incluye presentaciones de ballet folclórico, la actuación del Trío Flor de Azalea y la participación especial de Gustavo Jr., reconocido imitador de Juan Gabriel.

Cuauhtémoc, Zócalo de la CDMX

En la Plaza de la Constitución, el escenario principal de la Ciudad de México, se presentará La Arrolladora Banda el Limón, acompañada por Legado de Grandeza y la cantante Alejandra Ávalos.

Además, será la primera vez que la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabece el Grito de Independencia desde el balcón principal de Palacio Nacional.

Azcapotzalco

Las actividades empezarán desde las 15:00 horas en la plaza principal de la alcaldía Azcapotzalco, con una mezcla de géneros musicales con:

Banda Pequeños Musical

El salsero Willie González

El Jilguero

Banda de Son Jarocho Siquisirí

Sonido Ely Fania

Sonido Cien Fuegos

Sonido Tremendo

Sonido Gato de Oro

Sonido Son de Cartagena

Sonido Súper Dengue

Mariachi Viajeros

La alcaldesa Nancy Núñez Reséndiz encabezará el Grito de Independencia se dará a las 22:00 horas.

