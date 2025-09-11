CDMX suspende verificación vehicular en Septiembre a partir de esta fecha

Algunos automovilistas realizan el trámite de la verificación en un Verificentro

La Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México (SEDEMA) informó que el próximo martes 16 de septiembre de 2025 permanecerán cerrados todos los Centros de Verificación de Emisiones Vehiculares, así como el área de atención ciudadana y la oficialía de partes de la Dirección General de Calidad del Aire.

Por lo que para todos los dueños de los vehículos en la CDMX, tendrán que tomar en cuenta para evitar contratiempos y multas por retardo de pagos así como de la verificación correspondiente.

Aviso importante



El próximo martes 16 de septiembre no habrá servicio en los Centros de verificación vehicular, el Área de Atención Ciudadana de Verificación Vehicular y en la Oficialía de partes. Las actividades se reanudarán el miércoles 17 de septiembre.





¿Cuándo reabren los verificentros en CDMX?

De acuerdo con la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, el servicio de verificación vehicular se reanudará a partir del miércoles 17 de septiembre de 2025 en sus horarios habituales.

Esto significa que los conductores que tenían programada su cita para el día 16 deberán reagendarla, ya que ningún trámite ni revisión podrá realizarse durante la suspensión.

¿Cómo afecta esto al calendario de verificación?

Esta suspensión no modifica el calendario oficial de verificación. Por ejemplo, si tu vehículo tiene engomado rojo o termina en 3 o 4, le corresponde verificar entre el 1 de septiembre y el 31 de octubre. El cierre del 16 de septiembre es un día festivo y no se considera como parte del periodo de verificación.

Recomendaciones para evitar sanciones

SEDEMA pidió a los propietarios o poseedores legales de vehículos registrados en la Ciudad de México que tomen precauciones y planifiquen con anticipación su verificación vehicular, considerando que el 16 de septiembre no habrá servicio.

Agenda tu cita con anticipación para evitar contratiempos.

Verifica que tu vehículo no tenga adeudos de tenencia, multas o sanciones ambientales, ya que esto puede impedir la verificación.

Mantén tu vehículo en condiciones óptimas para aprobar la verificación y evitar problemas con el programa “Hoy No Circula”.

¡No te quedes sin verificar! Tú auto debe verificar según el color del engomado y el último dígito de tu placa.





¿Cuáles son los coches que verifican en septiembre de 2025?

Cabe recordar que en septiembre es el turno de verificación de dos categorías de automóviles:

Los de calcomanía rosa, que corresponde a los de terminación de placa 7 u 8 cuya fecha límite es el 30 de septiembre, habiendo empezado el 1 de agosto.

Los de calcomanía roja, que corresponde a los de terminación de placa 3 o 4 cuya fecha límite es el 31 de octubre, habiendo empezado el 1 de septiembre

