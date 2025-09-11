‘Cereza’ la perrita quemada que dio a luz tras explosión en Puente de la Concordia; ‘sigue aferrándose a la vida’

En medio de la tragedia causada por la explosión de una pipa de gas LP en el Puente de la Concordia varias personas acudieron a ayudar a los más indefensos, a los animales que sufrieron quemaduras graves o leves en la zona.

Es así como se ha viralizado el caso de “Cereza” una pequeña perrita embarazada que sufrió fuertes quemaduras y tuvo que ser atendida de urgencia tras la explosión.

De acuerdo con la asociación Huellitas, amor sin fronteras “Ana Silvia Diaz F.” no se sabe si la perrita tiene familia, pues llegó a la organización con heridas graves y en estado de gestación.

Durante la noche, su situación se complicó y fue necesario realizarle una cesárea de emergencia para salvar a sus cachorritos, quienes presentaban sufrimiento fetal. Hoy, tanto ella como sus cinco bebés siguen con vida, convirtiéndose en un verdadero ejemplo de lucha.

Cirugía de emergencia!!! Cereza esta estable, estamos terminando cirugía, cesárea de emergencia. Falta aun mucho para ella el camino es largo, para ella y sus bebes.

El estado de salud de Cereza es delicado: presenta quemaduras, golpes y agotamiento extremo, además de la incertidumbre sobre posibles fracturas internas o intoxicación por gases. Sin embargo, su instinto de supervivencia y el amor hacia sus crías la mantienen luchando, afirman en la asociación.

La organización realizó un llamado a la solidaridad para cubrir los gastos médicos, estudios, observación constante y alimentación especial que requieren la perrita y sus cachorros:

Estudios y radiografías para descartar fracturas

Alimento especial Nupec costal rosita y latas AD Hill’s

Apoyo económico para medicamentos y atención veterinaria

“Hoy más que nunca necesitamos tu mano para no soltar su pata”, expresan desde Huellitas, destacando que seguirán ayudando a animalitos lesionados.

✨🐾 Cereza es un milagro 🐾✨ Cereza sobrevivió a la explosión en Iztapalapa… aun estando embarazada y con quemaduras de...

