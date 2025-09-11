Pipa de gas sin seguro provoca tragedia

Equipos de emergencia durante los trabajos para apagar el fuego de la pipa de LP, ayer.

La explosión de una pipa de gas LP en el distribuidor vial de La Concordia, en los límites de la alcaldía Iztapalapa y el municipio mexiquense de Chalco, dejó un saldo preliminar de 90 lesionados y cuatro muertos, entre ellos un menor de edad, afirmó la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina.

Aproximadamente a las 14:25 horas de este miércoles la pipa, propiedad de la firma Transportadora Silza, S.A. de C.V., se volcó a la altura del Puente de la Concordia, en Iztapalapa.

El Dato: El 29 de enero de 2015, una pipa de Gas Express Nieto explotó en el Hospital Materno Infantil, en la alcaldía Cuajimalpa, lo que dejó decenas de heridos y siete fallecidos.

Tras el incidente, los más de 49 mil litros de gas licuado de petróleo (LP) salieron del vehículo por una fuga, por lo que inundaron la zona con una niebla blanca de este gas inflamable, así lo mostraron los videos difundidos en redes sociales.

TE RECOMENDAMOS: Acusan que FGJCDMX no da resultados Familia de Ana Amelí pide intervención de Harfuch

Minutos después, se provocó un incendio en la zona que alcanzó hasta lo más alto del distribuidor vial de la Concordia. Las llamas subieron a una altura de 30 metros. Transeúntes y medios locales difundieron el horror: decenas de personas con quemaduras por todo su cuerpo.

Una de las imágenes que circuló por todo el país es la de Alicia Matías Teodoro, una adulta mayor quien protegió con su propio cuerpo a su nieta, una bebé de dos años. Ambas, posteriormente, fueron ayudadas por un elemento de la Policía Bancaria e Industrial, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

700 elementos, al menos, fueron desplegados para atender la emergencia

“Ahorita nos dicen que está bien, tiene quemaduras en la cara, brazo y piernas. Mi mamá está en terapia intensiva... No le tocaba estar ahí”, comentó su hija.

Personal del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México acudió de inmediato al lugar para sofocar el fuego. Ahí trabajó por horas, pues una vez que apagó las llamas tuvo que enfriar los restos de algunos vehículos que quedaron calcinados. De acuerdo con la Fiscalía capitalina, la onda expansiva dañó 32 autos.

Diana, vecina de la zona, contó a La Razón que las paredes de su casa “retumbaron” con la explosión de la pipa de gas y luego observó las llamas y la columna de humo por el incendio del vehículo que transportaba el hidrocarburo, así como de los otros autos calcinados.

“Fue impactante, el estruendo, el movimiento de las casas, aunque estamos a unas calles atrás se sintió muy feo. Ya después ver toda la lumbre y el humo fue algo muy impactante para todos los vecinos”, dijo al acudir al lugar de los hechos para dar botellas de agua a los cuerpos de emergencia.

Autoridades federales y locales participaron en las labores de enfriamiento en la zona. Fotos› Cuartoscuro, David Patricio e Ivan Ortiz›La Razón

En la zona del desastre, un elemento de Protección Civil encontró diversos objetos de Ana Daniela Barragán Ramírez, estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de México, entre ellos, su celular semidestruido, pero con el que mantuvo comunicación con los padres de la joven.

El personal explicó al padre y a la madre de la universitaria lo sucedido y, en ese momento, les dijo que ella no estaba en el lugar, por lo que iría a algunos nosocomios a buscarla. Hasta el cierre de esta edición el nombre de la joven no aparecía en la lista del Gobierno capitalino.

“Aquí estamos en una emergencia, hubo un incidente, seguramente en los medios de comunicación ya salió y aquí estaba el celular tirado, junto con unas pertenencias de ella, con credenciales de la universidad. Hay varios lesionados, pero no sabemos dónde se encuentre ella”, dijo el servidor.

Desde el lugar de los hechos, donde por la tarde-noche aún olía a quemado, Brugada Molina ofreció una conferencia junto con el titular de la SSC, Pablo Vázquez Camacho, y la secretaria de Gestión Integral de Riesgo y Protección Civil, Myriam Urzúa Venegas.

En ese primer corte, la mandataria capitalina reportó tres fallecidos y 57 heridos; no obstante, cerca de las 23:00 horas, ella y la Fiscalía local confirmaron cuatro fallecidos y 90 heridos, entre ellos, al menos 10 menores de edad y un recién nacido.

Vázquez Camacho afirmó que el chofer de la pipa de Transportadora Silza, S.A. de C.V., cuyo responsable directo es Enrique Zaragoza Ito, según consta en el Registro Público de Comercio, estaba con vida, pero en estado grave. El hombre fue trasladado a Magdalena de las Salinas.

Al menos 32 vehículos que circulaban en la zona al momento de la explosión quedaron calcinados. Fotos› Cuartoscuro, David Patricio e Ivan Ortiz›La Razón

LA ILEGALIDAD. La Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente, encargada de la vigilancia ambiental en materia de hidrocarburos, apuntó que la gasera Silza, si bien cuenta con permisos de transporte ante la Comisión Nacional de Energía, no tiene registro vigente de pólizas de seguro de responsabilidad civil ni de responsabilidad por daño ambiental para dichos permisos para el transporte de la pipa que provocó la tragedia.

La autoridad detalló que la pipa cargó el hidrocarburo en la terminal Marítima Gas Tomza, S.A. de C.V., la cual tiene el permiso G/029/LPA/2010, cuyo registro de póliza le fue entregado el 20 de septiembre de 2024 mediante el oficio ASEA/UGI/DGGOI/8511/2024, no obstante, la póliza terminó el 12 de junio de 2025.

Lo que usualmente es un punto de movimiento de los millones de personas del Estado de México que salen y entran a la ciudad a sus trabajos y escuelas se convirtió hasta la noche en una zona de desastre, resguardada por policías y militares.

Horas después de la explosión, las autoridades aún trabajaban en la zona para reducir los riesgos y evitar que se repita otra tragedia. Sobre el pasto quemado todavía se podían encontrar prendas y zapatos abandonados por las personas que huían de las llamas.