Silza activa pólizas de seguro; pide a gobierno capitalino apoyo para contactar a víctimas

Elementos del Ejército realizan labores en la zona donde explotó una pipa de gas en Iztapalapa

La Transportadora Silza, a la que pertenece la pipa que volcó el miércoles y cuyo contenido de gas LP escapó generando estallidos, activó las pólizas de seguro para atender a las personas que resultaron afectadas y a sus familias, para cuya localización pidió el apoyo de las autoridades del Gobierno de la Ciudad de México.

Especificó que con esto se buscará acompañar a los afectados en cuanto a gastos funearios y las demás necesidades inmediatas que se presenten.

“De manera respetuosa, solicitamos la colaboración del Gobierno de la Ciudad de México para estabelcer un mecanismo que nos permita llegar con mayor rapidez a las personas lesionadas y/o afectadas en sus bienes, con el propósito de brindarles atención integral que merecen”, señaló en un desplegado.

El comunicado de Transportadora Silza en redes sociales ı Foto: @Silzatransporta

En otro punto, manifestó reconocimiento a las autoridades de los tres niveles de gobierno por la respuesta que dieron a la emergencia, a fin de auxiliar a todos los heridos y trasladarlos a los hospitales más cercanos.

También informó que se activó una cuarta póliza para responder cualquier daño ecológico que la explosión haya generado.