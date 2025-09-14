Así luce el socavón de 8 metros donde cayó un camión repartidor en Iztapalapa | FOTO

Un socavón de grandes dimensiones se formó el sábado en la colonia Renovación de la alcaldía Iztapalapa, al oriente de la Ciudad de México, donde cayó un camión repartidor de refrescos que hasta este 14 de septiembre fue retirado del lugar.

De acuerdo con la Secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), la oquedad de 8 metros de profundidad, 12 de longitud y 7 de ancho, se formó en el cruce de la Calle 4 y Avenida 5, donde transitaba el vehículo de carga de la empresa Jarritos.

En Calle 4 y Av. 5, col. Renovación, @Alc_Iztapalapa, se registró un socavón de 8 m de profundidad, 12 m de longitud y 7 m de ancho, donde cayó un camión repartidor de refrescos.



En el lugar, se encuentra personal de Servicios Urbanos de la Alcaldía y @SEGIAGUA; sin lesionados.… pic.twitter.com/d2vTWNEX4O — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) September 13, 2025

Aunque la unidad había quedado parcialmente hundida, la parte trasera terminó por caer al fondo del socavón sin que se registraran personas heridas.

La madrugada de este domingo, la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua) y la SGIRPC gestionaron las maniobras para retirar el vehículo, para proceder a determinar el método más adecuado para la reparación del socavón.

De acuerdo con las evaluaciones preliminares, lo que provocó la oquedad fue una fractura de unos 10 metros en el colector principal de 2.44 metros de diámetro, la cual habría sido provocada por los asentamientos del terreno.

Para la inspección, la zona fue tapiada y se habilitó el ingreso de una cámara de videoinspección; además se realizaron labores de estabilización del terreno y levantamiento topográfico.

En el lugar trabajan cuadrillas de atención, equipos de bombeo de emergencia, un camión hidroneumático y dos grúas telescópicas de 20 y 40 toneladas, junto con cinco ingenieros especializados de la Segiagua.

