Se registra enfrentamiento en el Zócalo de CDMX previo al Grito de Independencia

En el Zócalo de la Ciudad de México se registró una riña cuando un grupo de comerciantes que buscaba instalar puestos para la celebración del Grito de Independencia se enfrentó con personal del gobierno capitalino.

La disputa surgió porque los vendedores comenzaron a colocar estructuras sin autorización, lo que provocó la intervención de brigadas oficiales para detenerlos. La situación derivó en jaloneos, gritos y momentos de violencia.

Los vendedores exigieron poder trabajar en una de las noches más rentables del año para sus negocios. No obstante, la autoridad insistió en que únicamente se permitirán puestos con permiso oficial.

#AlMomento🚨Se reporta pelea entre comerciantes y trabajadores de gobierno en la plancha del Zócalo de #CDMX.



🔴Este lunes se registró un conato de bronca en el Zócalo capitalino luego de que empleados del Gobierno de la Ciudad de México impidieran la instalación de puestos… pic.twitter.com/XaLjXLvisP — Josue Aguilar (@josuealeexis) September 15, 2025

De acuerdo con la Secretaría de Gobierno (SECGOB), la inconformidad se desató cuando personal de la Subsecretaría de Programas de Alcaldías y Reordenamiento de la Vía Pública (SPARVP) realizaba recorridos preventivos en la zona. Durante esas acciones, los brigadistas fueron agredidos por los comerciantes.

Como consecuencia del enfrentamiento, ocho trabajadores del gobierno resultaron con lesiones leves, que no requirieron hospitalización. Otros dos servidores públicos fueron trasladados para una valoración médica más detallada. Pese a lo ocurrido, los equipos de supervisión continúan en la zona para impedir nuevas instalaciones no autorizadas.

La dependencia recordó que los puestos semifijos representan un riesgo para la movilidad ciudadana, pues las estructuras y mercancías obstaculizan el paso y pueden provocar accidentes, especialmente en una jornada donde se prevé una gran concentración de personas en la Plaza de la Constitución.

El gobierno de la Ciudad de México informó que ya se llevan a cabo investigaciones para determinar responsabilidades y presentar las denuncias correspondientes. Asimismo, reiteró su compromiso con garantizar la seguridad y el orden durante las fiestas patrias, con el fin de que la población pueda disfrutar de la noche del 15 de septiembre en un ambiente de tranquilidad.

Que se arman los golpes en zócalo capitalino entre comerciantes de la verbena del día de hoy y personal del gobierno central en la CDMX pic.twitter.com/blK1JaJKNM — Gpo.Siade.Ac.oficial (@Gposiadeoficial) September 15, 2025

LMCT