VIH SIDA: Comienzan preparativos para nueva Clínica Condesa

La Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México lanzó la licitación pública para comenzar la construcción de una nueva Clínica Especializada Condesa para la atención de personas con VIH/Sida u otra Infección de Transmisión Sexual (ITS).

La dependencia capitalina publicó este miércoles en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México la convocatoria para la contratación para el proyecto integral para la construcción de la Clínica Especializada Condesa en su primera etapa.

De acuerdo con lo informado este día, el nuevo proyecto estará ubicado en Av. Francisco Morazán Manzana 11A-Av. 499, colonia Deportivo Los Galeana, en la alcaldía Gustavo A. Madero.

La licitación establece que los trabajos iniciarán el 9 de octubre próximo, durarán 74 días naturales y el capital contable requerido debe ser de 17 millones 500 mil pesos.

El pasado 31 de marzo, en el marco del Día Internacional de la Visibilización Trans, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, y la secretaria de Salud local, Nadine Gasman Zylberman, reiteraron la promesa de la construcción de esta tercera Clínica Especializada Condesa.

Vamos a abrir una nueva clínica Condesa en la alcaldía Gustavo A. Madero, donde vamos a incluir, como se hace en la clínica Condesa, servicios para las personas trans Nadine Gasman Zylberman



¿Qué es la Cínica Condesa?

De acuerdo con las autoridades sanitarias, las Clínicas Especializadas Condesa brindan tratamiento, al menos a 21 mil 193 personas activas con VIH.

La primera Clínica Condesa se fundó en el año 2000 para la atención de las personas afectadas por la pandemia de VIH/SIDA, y 15 años después las autoridades inauguraron la Clínica Iztapalapa con el objetivo de brindar atención a la población de la zona oriente de la ciudad.

La Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México lanzó la licitación pública para comenzar la construcción de una nueva Clínica Especializada Condesa para la atención de personas con VIH/Sida u otra Infección de Transmisión Sexual (ITS).

El Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) representa la etapa más avanzada de la infección por el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH). Esta infección debilita el sistema inmune de manera severa, lo cuál facilita la aparición de infecciones y enfermedades graves.

Lucha contra el VIH/SIDA ı Foto: Especial

La principal forma de transmisión de VIH son las relaciones sexuales sin protección; compartir agujas, jeringas o algún otro objeto punzocortante que haya tenido contacto con una persona infectada; y también puede heredarse de madre a hijo.

De acuerdo con la Secretaría de Salud, en el 2022 hubo una disminución del 23 por ciento de las defunciones por VIH con respecto al 2010 en México.

Alrededor de 370 mil personas viven con VIH, de los cuales el 80 por ciento son hombres adultos, 19 por ciento mujeres adultas y uno por ciento menores de 15 años.