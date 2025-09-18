Activan ‘Protocolo en caso de artefacto explosivo’ en facultad de Economía de CU

Ante la amenaza de posible artefacto explosivo en CU, la UNAM suspende labores académicas hasta nuevo aviso.

Por medio de un comunicado, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) informó que hoy por la madrugada la administración de la Facultad de Economía de Ciudad Universitaria (CU) recibió un comunicado de manera anónima en la que se amenazaba con la colocación de un artefacto explosivo en los edificios A y B.

De acuerdo con este aviso urgente, se activó el “Protocolo en caso de artefacto explosivo” y se suspendieron clases para poder realizar una revisión en sus instalaciones.

La directora, Lorena Rodríguez León, puntualizó que esta suspensión de clases permanece activa hasta que den un nuevo aviso.

Asimismo, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que personal del Agrupamiento Fuerza de Tarea Zorros ingresó a la Facultad de Economía de CU, y que en este momento se encuentran realizando recorridos de revisión en las instalaciones. Este recorrido lo está haciendo personal especializado en artefactos explosivos.

FES Zaragoza también suspende clases por amenaza de artefactos explosivos

Ayer la Facultad de Estudios Superiores (FES) Plantel Zaragoza también suspendió labores por amenaza de un posible artefacto explosivo en el plantel. Por medio de un comunicado, precisaron que a las 6:15 horas se activó el “Protocolo en caso de amenaza de bomba”.

Después de recibir la amenaza, se activaron los protocolos de seguridad en la FES Zaragoza, por lo que se evacuó el plantel de la UNAM. De igual manera, ante dicha amenaza el Agrupamiento Fuerza de Tareas Zorros, quienes son una unidad especializada en el manejo de explosivos, arribó a las instalaciones del plantel.

Después de que se realizaron todas las revisiones pertinentes, se determinó que se trataba de una falsa alarma. A pesar de esto, la suspensión de actividades continuó durante todo el miércoles.

Revisión de las instalaciones de FES Zaragoza tras amenaza de bomba ı Foto: Redes Sociales

¿Qué es el Protocolo en caso de amenaza de bomba de la UNAM?

De acuerdo con la Dirección General de Análisis, Protección y Seguridad Universitaria de la UNAM, el “Protocolo ante artefacto explosivo en las instalaciones universitarias” tiene como objetivo establecer lo necesario para que se pueda dar una atención segura y eficaz a una amenaza de artefacto explosivo dentro de las instalaciones de cualquier escuela de esta institución.

En este se establece que en caso de localizar un paquete extraño durante las revisiones del plantel que recibió la amenaza no debe moverse, se debe acordonar el área y se debe reportar inmediatamente a las autoridades competentes.