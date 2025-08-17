UNAM anuncia Beca Ifigenia Martínez: apoyo alimentario de 3,600 pesos para estudiantes

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) anunció la creación de la Beca Ifigenia Martínez, un apoyo económico destinado a estudiantes de licenciatura en situación de vulnerabilidad, con el objetivo de mejorar su rendimiento académico mediante el acceso a una alimentación adecuada.

El apoyo consiste en un monto de 3 mil 600 pesos, compatible con otras becas de manutención y con criterios de priorización que contemplan a mujeres embarazadas, estudiantes con hijos y personas pertenecientes a pueblos originarios, precisó Mauricio Reyna Lara, director de Becas y Enlace con la Comunidad, según un comunicado de la UNAM.

Este nuevo programa forma parte del compromiso asumido por el rector Leonardo Lomelí Vanegas, quien en marzo pasado adelantó que la institución reasignaría recursos para implementar un esquema de apoyo alimentario.

“La nueva beca es un compromiso cumplido del rector”, afirmó Fernando Macedo Chagolla, secretario de Servicio y Atención a la Comunidad Universitaria.

Según datos de la propia UNAM, 13 mil 600 estudiantes reconocieron sufrir insuficiencia alimentaria al ingresar en el ciclo escolar 2024-2025, de los cuales 4 mil 200 serán beneficiados inicialmente con la nueva beca.

En total, la institución otorga actualmente 280 mil becas, que abarcan más de 200 modalidades en los diferentes niveles educativos, desde la iniciación universitaria hasta el posgrado.

Esto significa que casi 80 por ciento de la matrícula, integrada por más de 370 mil estudiantes, recibe algún tipo de apoyo, lo que convierte a la UNAM en la universidad de Iberoamérica que más becas otorga.

Los beneficios, señaló Macedo Chagolla, no solo ayudan a garantizar la permanencia escolar, sino que también contribuyen a disminuir la reprobación, mejorar calificaciones y generar un ambiente favorable para el crecimiento académico.

“La Universidad trata de poner un piso mínimo para que los estudiantes tengan condiciones de igualdad que les permitan salir adelante”, subrayó.

El programa se financia con recursos propios de la institución, del presupuesto federal y de alianzas con organismos como la Fundación Carlos Slim y la Fundación Telmex Telcel. Además, la UNAM publica dos veces al año estudios de impacto sobre el efecto de las becas en el desempeño de su alumnado.

Finalmente, la institución invitó al estudiantado a consultar el Portal del Becario (becarios.unam.mx), donde se encuentran todas las modalidades de apoyo disponibles, junto con guías, infografías y tutoriales para simplificar el proceso de registro.

