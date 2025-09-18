Sube a 22 el número de muertos por explosión de pipa en el Puente de La Concordia.

La Secretaría de Salud de la Ciudad de México dio a conocer una nueva actualización sobre las víctimas de la explosión de una pipa de gas en el Puente de La Concordia, en Iztapalapa. En ese sentido, informó que suman 22 muertos tras el accidente ocurrido el pasado 10 de septiembre del 2025.

Además, indicó que 25 personas hospitalizadas, mientras que 37 personas ya fueron dadas de alta.

“Informamos sobre el incidente en Iztapalapa, confirmando que se mantienen 25 personas hospitalizadas, 37 personas ya fueron dadas de alta y 22 personas han fallecido, lamentablemente”, indicó la Secretaría de Salud de la CDMX en la red social X.

❗️Informamos sobre el incidente en #Iztapalapa, confirmando que se mantienen 25 personas hospitalizadas, 37 personas ya fueron dadas de alta y 22 personas han fallecido, lamentablemente. pic.twitter.com/gw9uS2LuRQ — Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México (@SSaludCdMx) September 19, 2025

Entre los muertos, destacaron el conductor de la pipa accidentada, la abuelita que cubrió a su nieta del fuego con su cuerpo. En este último caso, la menor ya fue trasladada a un hospital de Estados Unidos para recibir mejor atención médica.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, anunció un apoyo para los familiares de las víctimas, que les ayudará a cubrir los gastos de esta tragedia.

Asimismo, dijo que se va a conformar un comité de solidaridad, el cual va a administrar las donaciones que se reciban para ayudar a los afectados.

La Fiscalía de la Ciudad de México ha dado avances de la investigación sobre el accidente de la pipa en Iztapalapa. Entre las hipótesis principales del siniestro se tiene que la volcadura del vehículo ocurrió por exceso de velocidad.

Sin embargo, este jueves se reveló un video en el que se observa pasar, a baja velocidad, al vehículo pesado antes del accidente. Esta grabación contradice la versión revelada por la Fiscalía capitalina.

Hasta el momento, las autoridades de la CDMX no se han pronunciado sobre este nuevo video de la explosión de la pipa de gas de 49 mil litros en alcaldía Iztapalapa.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.