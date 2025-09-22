Muere alumno tras ataque con arma blanca en CCH Sur

Un estudiante perdió la vida este lunes luego de ser agredido con una navaja dentro del plantel del Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Sur (CCH Sur) ubicado en el Boulevard Cataratas, colonia Jardines del Pedregal, en la alcaldía Coyoacán.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), un encapuchado ingresó al recinto y atacó a un estudiante en el área de estacionamientos. El lesionado murió a causa de las heridas.

Durante el incidente, un trabajador del plantel forcejeó con el agresor para intentar contenerlo y resultó herido, por lo que fue trasladado a un hospital.

El presunto responsable intentó huir, pero al ser seguido subió a un edificio y se lanzó, lo que le ocasionó fracturas en ambas piernas. Fue trasladado a un hospital bajo custodia policial, cuando su estado de salud lo permita, será presentado ante el Ministerio Público.

Personal de la #SSC acudió a un plantel educativo de nivel medio superior ubicado en el Boulevard Cataratas, en la colonia #JardinesDelPedregal, en la alcaldía @Alcaldia_Coy, debido al reporte de una persona lesionada; al llegar, derivado de la naturaleza…

La SSC informó que las autoridades del plantel solicitaron la intervención de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para llevar a cabo los servicios periciales e investigaciones correspondientes. El probable agresor será puesto a disposición ministerial.

Por su parte, las autoridades del plantel compartieron un comunicado a través de sus redes sociales informando a los alumnos sobre la suspensión de clases hasta nuevo aviso, calificando lo ocurrido como ‘lamentable’.

Cuentas de redes sociales hechas por alumnos que se dedican a postear contenido relacionado con el CCH Sur recabaron la información del suceso en videos que compartieron vía historias de Instagram.

Como el caso de la cuenta @momazos_cch_sur; pues la persona que administra la página estaba tomando clase cerca del edificio de mediateca denominado como IM cuando escuchó un fuerte golpe; luego sus maestros los evacuaron de la escuela.

Clara Brugada lamenta lo sucedido

Por su parte, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada lamentó lo sucedido al interior del plantel y expresó sus condolencias a familiares y amigos del menor de edad que falleció tras la agresión.

Informó que la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX, así como autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de México y la Fiscalía de la ciudad se encuentran trabajando en conjunto para esclarecer los hechos y bridar la atención necesaria.

“Debemos seguir trabajando para que las escuelas sean espacios de convivencia, de construcción de comunidad, de proyectos de vida y de paz, libres de violencia. Ponemos a disposición de la UNAM todo nuestro apoyo en estos difíciles momentos”, expresó la mandataria.

Lamento profundamente los hechos ocurridos en el Colegio de Ciencias y Humanidades, plantel sur, de la UNAM, donde falleció un joven y otras dos personas resultaron lesionadas. Quiero expresar mis más sinceras condolencias a los familiares y amigos, y mi solidaridad a toda la…

