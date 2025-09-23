Metro CDMX HOY 23 de septiembre: Estas son las líneas con marcha lenta

Descubre el avance de los trenes en el metro de CDMX HOY

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informaron a través de sus redes sociales que el servicio inició con retrasos y aglomeraciones este martes 23 de septiembre.

Por su parte el Metro informó el tiempo de avance entre los trenes en todo el sistema es de cinco minutos en las líneas 1, 5 y 6; de seis minutos en las líneas 2, 3, 4, 7, 8, 9, A, B y 12.

Consulta el avance de los trenes en la Red y planea tu viaje.



Los tiempos de recorrido son aproximados y pueden cambiar por imprevistos o condiciones climatológicas.



Toma previsiones y mantente informado. #MovilidadCDMX pic.twitter.com/1gTFZIlGy5 — MetroCDMX (@MetroCDMX) September 23, 2025

¿Qué pasa en la Línea 9?

La Línea 9 que corre temporalmente desde Pantitlán a Tacubaya presenta una marcha lenta, usuarios afirman que pasan hasta 5 minutos sin que pase un tren, además de registrase un bloqueo en el acceso de las terminales.

Por su parte el metro informó que al llegar a las terminales se realiza un operativo que regula la entrada a los andenes, dosificando a los usuarios que ingresan.

Está fatal la 9. Detienen a la gente afuera porque no se dan abasto adentro, no porque haya “afluencia”. Sólo están saliendo los trenes de en medio. Pareciera que tienen un problema en el otro andén. Me hice como 25min para poderme subir a uno.

L9 saturada

Buen día. Al llegar a terminales o estaciones de correspondencia y en horarios de mayor demanda, por seguridad, se implementa el operativo que regula la entrada a los andenes con maniobras de dosificación de usuarios. Un ingreso ordenado permite agilizar la llegada al andén. — MetroCDMX (@MetroCDMX) September 23, 2025

¿Qué pasa en la Línea 7?

La Línea 7 que corre desde El Rosario a Barranca del Muerto presenta una marcha bastante lenta, usuarios afirman que los trenes tardan en pasar, además de que en las estaciones cada vez aumenta más la aglomeración.

¿Por qué en línea 7 se vienen deteniendo los trenes? Llevamos ya más de 8 minutos detenidos en Tacubaya dirección Rosario

¿Qué ocurre con la línea 7? Nos vamos deteniendo en cada estación

Línea 7 ahora haciendo base en metro auditorio, no entiendo cuál es la lógica de su logística en dejar los trenes detenidos

