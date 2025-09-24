Seguridad

Reaprehenden a Marvin ‘N’, sujeto que se fugó del Reclusorio Oriente, en CDMX

El secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Pablo Vázquez, indicó que el sujeto que se fugó del Reclusorio Oriente fue reaprehendido en la alcaldía Magdalena Contreras

Reaprehenden a Marvin ‘N’, sujeto que se fugó del Reclusorio Oriente, en CDMX.
Reaprehenden a Marvin ‘N’, sujeto que se fugó del Reclusorio Oriente, en CDMX. Foto: Especial.
Julio Vázquez

El secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Pablo Vázquez, informó la reaprehensión de Marvin “N”, sujeto que el pasado martes se fugó del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente.

En una publicación en la red social X, el funcionario detalló que el hombre fue capturado otra vez en la alcaldía Magdalena Contreras, después de que se realizaron las investigaciones correspondientes.

“No habrá impunidad. Seguiremos trabajando para garantizar el apego estricto a los protocolos de actuación, así como el orden y la seguridad en los Centros Penitenciarios de la Ciudad de México”, escribió Pablo Vázquez.

