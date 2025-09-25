Avanza 40% reparación de socavón en Iztapalapa: SEGIAGUA

La reparación del mega socavón de la colonia Renovación en Iztapalapa cuenta con un avance en labores de reparación del 40%; así lo informó la Secretaría de Gestión Integral del Agua (SEGIAGUA).

Trabajadores de SEGIAGUA ya finalizaron la construcción de un ademe para contener las paredes del socavón y ahora van a reparar los 12 metros de tubería de 2.44 metros de diámetro que se dañaron.

A la par de esto, un grupo de personas ingenieras va a evaluar el estado del colector de desagüe que provocó el mega socavón, para definir si será necesario sustituir o reparar la línea de drenaje que atiende a toda la colonia Renovación.

Para los próximos días se contempla el desvío del flujo en dos líneas: una irá hacia el Eje 6, para desahogar la tubería, y otra en la caja del colector ubicada dos cuadras adelante del área afectada; esto mientras ocurre la reparación.

Un camión repartidor de refrescos cayó en un socavón registrado en Calle 4 y Av. 5, colonia Renovación. ı Foto: x @ALEIDAALAVEZ

Además, para prevenir daños ocasionados por las sustancias derivadas de la descomposición de materia orgánica del desagüe, van a instalar carretes de refuerzo recubiertos con fibra de vidrio y polímero.

De acuerdo con SEGIAGUA, las jornadas de trabajo para reparar este mega socavón de 12 metros de largo, 8 metros de profundidad y 6.30 metros de ancho se van a realizar las 24 horas, con la participación de 50 trabajadores de obra civil, pailería y operadores.

Para atacar el problema se están usando dos excavadoras 320, una grúa de 100 toneladas, una grúa de 5 toneladas y una retroexcavadora 580 Kase.

Vecinos denuncian daños y falta de actas de inspección en sus viviendas

El mega socavón que se abrió el pasado 13 de septiembre en la Avenida 5 de la colonia Renovación en Iztapalapa no solo engulló un camión de refrescos, también dejó daños en 16 viviendas y obligó a la evacuación de 27 personas.

De estas casas, cuatro presentan afectaciones severas y 12 más registran daños moderados a graves, de acuerdo con lo dicho a La Razón por el director de Servicios Urbanos de la alcaldía, Alfonso González May.

Mientras 20 de los vecinos damnificados aceptaron trasladarse a un albergue en la colonia Vicente Guerrero, otros han optado por permanecer cerca de sus hogares dañados viviendo con sus familiares.

Sin embargo, algunos denunciaron que, pese a que personal de Protección Civil de Iztapalapa inspeccionó sus casas, no les entregaron actas de revisión, lo que les impide conocer si sus viviendas son seguras o si podrán acceder a apoyos.

Lo reportado por La Razón y publicado el pasado 21 de septiembre refleja la incertidumbre que viven las familias: comerciantes reportan pérdidas de hasta 70% en sus ventas diarias debido al cierre de calles y al temor de los clientes; adultos mayores advierten que las grietas en sus muros se han extendido con las reparaciones y temen que sus paredes colapsen.

A ello se suma la advertencia de las autoridades de que podrían abrirse más socavones en la zona, lo que mantiene a la colonia en constante riesgo.

