Brugada asegura que en CDMX se trabaja para que pueblos originarios tengan derechos plenos

Al inaugurar la Feria del Maíz y la Agrobiodiversidad, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, destacó la importancia del campo en la capital y aseguró que se trabaja para que los pueblos originarios tengan derechos plenos, suficiente agua, escuelas y hospitales.

Es una deuda histórica con las periferias y los pueblos originarios que tenemos que cumplir, así que toda nuestra responsabilidad y compromiso a favor de los que producen agua, producen alimentos y producen maíz Clara Brugada, jefa de Gobierno



Brugada Molina subrayó en su discurso que el maíz está ligado a la cosmogonía y a la identidad milenaria de la Ciudad de México.

Productores y pueblos originarios celebran la riqueza del maíz. ı Foto: Gobierno CDMX

Destacó que, aunque el maíz es un símbolo cultural, también representa una pieza clave para la soberanía alimentaria de la capital.

TE RECOMENDAMOS: Trabajos de investigación e inteligencia Seguridad federal y SSC detienen a 8 personas ligadas con secuestro exprés de un hombre

“Nuestro sueño sería que en esta ciudad pudiéramos producir el maíz que garantice la soberanía alimentaria como entidad federativa”, expresó, al insistir en la necesidad de traducir esta visión en acciones concretas.

La Feria del Maíz destaca la identidad cultural y agrícola de la capital. ı Foto: Gobierno CDMX

La jefa de Gobierno señaló que existen miles de hectáreas en zonas de conservación aptas para la producción agrícola, por lo que el compromiso debe convertirse en políticas públicas y apoyo directo al campo.

La Feria del Maíz y la Agrobiodiversidad es un evento dedicado a reconocer y apoyar a quienes cultivan y protegen el maíz en la capital. Se desarrollará del 26 al 28 de septiembre y busca celebrar la relación cultural, social y económica que tiene el maíz con la identidad de la Ciudad de México.

Comunidades campesinas muestran semillas y tradiciones en la CDMX. ı Foto: Gobierno CDMX

En el encuentro participan productores locales, comunidades campesinas, pueblos originarios y guardianes del campo de alcaldías como Tlalpan, Tláhuac, Milpa Alta, Magdalena Contreras y Xochimilco, quienes comparten semillas, derivados del maíz, tradiciones y prácticas que mantienen viva la milpa.

El evento es una celebración cultural y un espacio de reivindicación y fortalecimiento para los productores urbanos y rurales que preservan una de las raíces más profundas de la historia e identidad capitalina.

El maíz es la base de nuestra soberanía alimentaria y un símbolo de identidad y cosmogonía. Por eso impulsamos proyectos como la Feria del Maíz y la Agrobiodiversidad, que fortalecen la producción local, vinculan directamente a los productores con los consumidores y contribuyen a… pic.twitter.com/P11Iqz4jUt — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) September 26, 2025

La feria incluye actividades culturales como música, concursos y talleres, que se llevarán a cabo de 11:00 a 20:00 horas, fomentando la participación comunitaria y el reconocimiento de la importancia del maíz en la vida de los habitantes.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am