2 unidades del Metrobús chocan en el bajo puente de Xola y Tlalpan; hay 12 lesionados

La tarde de este viernes 26 de septiembre se registró un choque entre dos unidades de Metrobús en el bajo puente de Xola y Tlalpan, en la colonia Álamos, alcaldía Benito Juárez, lo que dejó al menos 12 personas lesionadas.

De acuerdo con los primeros reportes, una de las unidades (número 3308) se detuvo a la salida del bajo puente, mientras que otra (unidad 373) no logró frenar, debido al pavimento mojado, impactándose en la parte trasera.

El accidente ocurrió en la Línea 2 del Metrobús, que corre de Tepalcates a Tacubaya, y provocó afectaciones viales y retrasos en el servicio.

El Metrobús informó que su Centro de Control ya trabaja en coordinación con las autoridades para atender la situación.

También señaló que se investigarán las causas del accidente, aunque de manera preliminar se apunta a las condiciones del asfalto húmedo como factor determinante.

Servicios de emergencia, incluyendo ambulancias y personal de Protección Civil, acudieron al lugar para atender a los pasajeros. Al menos dos personas fueron trasladadas a hospitales, aunque las autoridades señalaron que ninguno de los lesionados se reporta en estado grave.

Vecinos y usuarios que se encontraban en el lugar compartieron imágenes del accidente, donde se observa a los pasajeros descendiendo de las unidades y siendo auxiliados por los equipos de emergencia.

El hecho generó preocupación entre los usuarios del sistema, que es uno de los medios de transporte más utilizados en la capital con más de un millón de viajes diarios.

Al momento, las autoridades afirmaron que tras el choque los conductores dieron aviso al Centro de Control de Metrobús, donde se solicitaron servicios de emergencia para valorar a las 12 personas que resultaron lesionadas por este hecho.

“Metrobús colaborará con la autoridad en todo lo que se necesite para atender a las personas que resultaron lesionadas”, señalaron.

MSL