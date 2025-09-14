¿Dónde ver el desfile el 16 de septiembre 2025 en Ciudad de México?

Como es tradición, este año se celebrará el 215 aniversario de la Independencia de México con un Desfile Cívico Militar, pero ahora tiene un giro único, pues será el primer desfile encabezado por una mujer, la Presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo.

Se estima que, como en años anteriores, este espectáculo conmemorativo comience entre las 10:00 y 11:00 horas, culminando entre las 13:00 y 14:00 horas.

Como en años ateriores, podremos observar de manera presencial este gran acto conmemorativo en el Zócalo de la Ciudad de México. Sin embargo, se debe tomar en cuenta que el desfile parte desde el Campo Marte ubicado en Chapultepec, para así concluir frente al Palacio Nacional.

Debido a esto, el desfile pasará por algunas vialidades que se encuentran en esta ruta: Avenida 20 de Noviembre, Avenida Juárez, Eje Central Lázaro Cárdenas, Avenida Hidalgo, Paseo de la Reforma, Avenida Insurgentes Sur, Florencia

Pero si tú prefieres quedarte en casa también puedes observarlo durante las diversas transmisiones en vivo que se realizarán por televisión abierta y las cuentas oficiales de YouTube del Gobierno de México

Televisión abierta:

Foro TV

Canal 11

Canal 22

TV UNAM

Canal del Congreso

ADN 40

Azteca Noticias

Independencia de México ı Foto: Especial

¿Qué rutas se verán afectadas?

Aunque no se ha dado a conocer de manera oficial la ruta por la cuál se dará el desfile de la Ciudad de México, se estima que algunas vías afectadas sean el Zócalo de la Ciudad de México, la avenida 5 de Mayo, el Eje Central, la Avenida Hidalgo, el Paseo de la Reforma y Campo Marte.

Asimismo, el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México informó que, con la finalidad de mantener la seguridad operacional, se suspenderán los despegues y aterrizajes en un horario de 9:00 hasta las 14:00 horas.

Además, también algunas rutas del Metrobús de la Ciudad de México se verán afectadas, entre las que se encuentran algunas estaciones de la línea 1, 2, 3, 4 y 7 de este servicio de transporte público.

De igual manera, la estación Zócalo/Tenochtitlán del Sistema de Transporte Colectivo Metro suspenderá el servicio.

¿Por qué hay un desfile el 16 de septiembre?

El desfile del 16 de septiembre se lleva a cabo como un acto conmemorativo de la Independencia de México.

En estos desfiles podemos ver la participación de los miembros de las fuerzas armadas de México, como lo son el Ejército, la Marina, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional.