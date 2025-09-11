Defensa alista contingente para Desfile Militar

En el marco del 215 aniversario del inicio de la Independencia de México, la parada militar del próximo 16 de septiembre tendrá un sello inédito: será encabezada por mujeres. Más de 16 mil elementos del Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional participarán en el desfile, acompañados de más de 600 vehículos y más de un centenar de aeronaves que ya realizan vuelos de preparación sobre los cielos de Tlaxcala.

Este jueves se llevó a cabo en el Campo Militar Número 1 el ensayo general, bajo la supervisión del jefe del Estado Mayor Conjunto de la Defensa Nacional, general Arturo Coronel Flores, en representación del general Ricardo Trevilla, secretario de la Defensa.

El contingente, que representa la máxima muestra de disciplina y adiestramiento de las Fuerzas Armadas, fue revisado en formación durante 2 horas de práctica. La demostración estuvo acompañada de la verificación técnica de los más de 600 vehículos que se desplegarán en la capital del país.

Con este ensayo, quedó lista la participación de soldados, pilotos y guardias nacionales que rendirán honores a la patria en la conmemoración encabezada por la presidenta de la República.

La presencia femenina marcará la pauta desde el inicio de la ceremonia. Tras los dos mensajes oficiales de Trevilla Trejo y la Presidenta Claudia Sheinbaum, antes del arranque de los contingentes, una integrante de la Guardia Nacional, en uniforme de gala, subirá al estrado para declamar un poema dedicado a la patria, acompañada por mujeres de distintas comunidades indígenas.

El espectáculo también tendrá momentos que vendrán desde el aire. Seis paracaidistas del Ejército Mexicano y de la Armada de México conocidos como “mexicas”, saltarán desde un helicóptero.

Finalmente, como marca la tradición, el comandante del Ejército Mexicano, general de división Jesús Leana, solicitará a la Presidenta autorización para dar inicio formal al desfile militar.

A partir de ese momento, la marcha de las tropas recorrerá el corazón de la Ciudad de México, donde miles de asistentes podrán presenciar el paso de los contingentes terrestres, la potencia de los vehículos blindados entre ellos el Ocelot y el rugido de los motores de las aeronaves.

▶️#VIDEO | La Secretaría de la Defensa (@Defensamx1) lleva a cabo un ensayo general de la columna del desfile de este 16 de septiembre. El ensayo está encabezado por el Jefe del Estado Mayor Conjunto de la Defensa Nacional, General Arturo Coronel Flores; más de 16 mil elementos… pic.twitter.com/fETIvcI1Me — La Razón de México (@LaRazon_mx) September 11, 2025

