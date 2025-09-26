Seguridad federal y SSC detienen a 8 personas ligadas con secuestro exprés de un hombre

Resultado de trabajos de investigación e inteligencia, en atención a una denuncia por la privación de la libertad de un hombre, ocurrida el 26 de abril del presente año en la alcaldía Iztapalapa, policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), en coordinación con la Fiscalía General de Justicia (FGJ), ambas de la Ciudad de México, con elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), de la Guardia Nacional (GN), Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR), y la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, cumplimentaron ocho órdenes de aprehensión por el delito de privación de la libertad personal, en la modalidad de secuestro exprés agravado en contra de ocho integrantes de una célula delictiva.

De acuerdo con la denuncia y resultado de las indagatorias, se supo que en el evento participaron tres policías de la SSC, que actuaban en coordinación con otros sujetos, integrantes de un grupo delictivo generador de violencia dedicado a los delitos de extorsión y secuestro, quienes abordaron a la víctima a una patrulla para privarla de la libertad y posteriormente la pasaron a un automóvil color rojo en el que la mantuvieron retenida, para luego trasladarla a otro vehículo color blanco.

Además, se supo que los probables responsables hicieron contacto con un conocido del afectado quien realizó depósitos bancarios a diferentes cuentas y, luego de varias horas de negociación, la víctima fue dejada en libertad.

Derivado de las investigaciones generadas por personal de la SSC, a través del análisis de las cámaras de videovigilancia, entrevistas y seguimiento, y de la colaboración las instancias del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, se identificó a los tripulantes de la patrulla, a los conductores de los vehículos particulares, así como a los titulares de las cuentas bancarias; por ello, al contar con los datos de prueba suficientes y robustos, un agente del Ministerio Público de la FGJ solicitó y obtuvo de un Juez de Control, ocho Órdenes de Aprehensión por el delito de Privación de la libertad personal en su modalidad de secuestro exprés agravado.

Fue así como en un despliegue operativo coordinado en la alcaldía Cuauhtémoc, fueron detenidos cuatro posibles responsables, entre ellos dos pertenecientes a la SSC, y les aseguraron diez teléfonos celulares y un vehículo.

En tanto, en la alcaldía Iztapalapa se ejecutó una orden de cateo para dar cumplimiento a una Orden de Aprehensión, donde fue detenido un hombre identificado como titular de una de las cuentas bancarias a las que se realizó los depósitos.

Finalmente, en el municipio de Ecatepec de Morelos, en el Estado de México, gracias a la colaboración con la FGJ EDOMÉX, se ejecutó una orden de cateo donde se detuvo a un hombre identificado como policía de la SSC; y se cumplimentaron dos órdenes de aprehensión en contra de una mujer y un hombre, quienes posiblemente recibieron los depósitos bancarios en sus cuentas personales.

Los ocho detenidos, luego de ser informados de las Órdenes de Aprehensión en su contra, y sus derechos de ley, fueron puestos a disposición de la autoridad que los requiere en un Centro penitenciario al oriente de la Ciudad de México.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana reitera su compromiso de no tolerar la corrupción y ningún acto contrario a los protocolos de actuación policial, así como a los valores y principios que nos rigen como Institución, todos los casos fuera de la normatividad serán investigados y sancionados conforme a la ley.

