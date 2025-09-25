SSC alerta sobre la forma de robo a casa habitación conocida como ‘falso repartidor’

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México alerta a la población sobre una nueva modalidad que los delincuentes utilizan para llevar a cabo el delito de robo a casa habitación, conocida como “Falso Repartidor”.

En la actualidad, muchas personas utilizan diversas aplicaciones para realizar compras de artículos diversos o alimentos, y así evitar salir de casa y ahorrar tiempo.

Esto ha sido aprovechado por algunos delincuentes que se hacen pasar por repartidores de aplicaciones de entrega, para ingresar a domicilios y sustraer las pertenencias o dinero en efectivo de sus habitantes.

Bajo esta modalidad, un supuesto repartidor de comida o mercancía arriba a los domicilios en una motocicleta, toca el timbre o la puerta y espera aparentando que lleva a cabo una entrega ordinaria; sin embargo, al cerciorarse que la casa está sola, él y sus cómplices aprovechan la situación para forzar la puerta de entrada, ingresar al domicilio y sustraer objetos de valor, huyendo rápidamente del lugar.

Por ello, si alguien toca en tu domicilio y pretende hacerte una entrega que no hayas solicitado, no le abras la puerta; verifica que efectivamente se trata de un repartidor siguiendo las siguientes recomendaciones:

• Evita tener contacto personal con el supuesto repartidor.

• No abras la puerta. Usa tu sistema de videovigilancia o la mirilla, para identificar visualmente a la persona.

• Solicita a la persona que pretende hacerte una entrega, que se identifique y que proporcione detalles del número de orden y del pedido;

* ⁠Llama a los servicios de atención a clientes de la plataforma en cuestión para verificar la autenticidad de la entrega;

• Si detectas alguna irregularidad o actitud sospechosa, usa los grupos de redes vecinales para alertar a tus vecinas y vecinos, y comunícate con la policía de tu cuadrante.

Gráfica oficial. ı Foto: Especial.

Recuerda que hacer saber al supuesto repartidor de tu presencia en tu casa, aumenta para el delincuente el riesgo de ser descubierto, y reduce la probabilidad de que intente ingresar a tu domicilio.

Si tienes la necesidad de salir de tu casa por un tiempo prolongado, considera reforzar los mecanismos de seguridad en puerta y ventanas, así como la instalación de sistemas de videovigilancia; además, mantén contacto con tus vecinos y da aviso de tu ausencia a personas de confianza.

Si tienes conocimiento de que hay una casa vacía en tu calle y detectas la presencia de un supuesto repartidor que trata de hacer una entrega en actitud sospechosa, repórtalo de manera inmediata a las autoridades y alerta a tu red vecinal. De igual forma, reporta a tu Policía de cuadrante y a tu red vecinal a cualquier persona que permanezca de manera prolongada al exterior de alguna vivienda sin ser atendido.

Por otro lado, si trabajas como repartidor, garantiza tu seguridad y la de tus usuarios:

• En todas tus entregas, sigue los protocolos de identificación exigidos por las diversas plataformas de entrega.

• Si en tu zona de reparto detectas la presencia de alguna persona sospechosa, o que pudiera estarse haciendo pasar por repartidor, da aviso a las autoridades, y alerta a tus redes de contacto de repartidores de la zona.

Ante cualquier emergencia, la Secretaría de Seguridad Ciudadana exhorta a la ciudadanía a comunicarse al número de emergencias 911 o a través de la APP #MiPolicia.

Para más información, ponemos a disposición de la ciudadanía las cuentas de redes sociales @SSC_CDMX, y @UCS_GCDMX, donde se comparten recomendaciones de seguridad y las últimas actualizaciones en la materia.

Recuerda, la seguridad en tu hogar es nuestra prioridad.

