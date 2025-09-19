SSC arresta a 4 hombres en posesión de un arma larga en la Venustiano Carranza

A los señalados se les llevó al MP

Cuatro hombres fueron detenidos por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) en la alcaldía Venustiano Carranza, tras una persecución. Los individuos, presuntamente responsables de robar a un transeúnte, fueron encontrados en posesión de un arma de fuego de alto calibre.

La detención ocurrió después de que un ciudadano solicitara apoyo a oficiales en la esquina de las calles Decorado y Electricistas, en la colonia 20 de Noviembre.

El afectado identificó a los ocupantes de tres motocicletas como los responsables de haberlo amenazado con un arma larga para robarle sus pertenencias. Dos de las motocicletas no tenían placas de circulación.

Los oficiales iniciaron de inmediato una persecución que culminó en el cruce de las calles Decorados y Choferes. En ese punto, lograron detener a los tripulantes, cuyas edades son de 42, 20 y dos de 18 años.

Durante la revisión preventiva, los agentes aseguraron un arma larga tipo AR-15, así como dinero en efectivo y dos teléfonos celulares. Los posibles implicados, junto con los objetos y las motocicletas, fueron puestos a disposición del Ministerio Público, que definirá su situación jurídica.

