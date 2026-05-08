Metro reconoce a las mamás trabajadoras del organismo

En el transcurso de 56 años de servicio del Metro, la plantilla laboral femenina ha tenido un crecimiento sostenido. Actualmente cuenta con 5 mil 786 trabajadoras y de esa cifra, un 77 por ciento combina su ejercicio profesional con su responsabilidad de madres de familia.

Este 10 de Mayo, el Sistema de Transporte Colectivo reconoce el trabajo de 4 mil 279 mamás trabajadoras que se desempeñan en las áreas operativas, técnicas y administrativas.

De esa cifra, mil 718 pertenecen al área de Taquillas, su trabajo es decisivo en la movilidad al interior de la Red, ya que coadyuvan en la recarga de las tarjetas de Movilidad Integrada, los 365 días del año.

Otras 773 realizan diferentes actividades en el área de transportación, como conductoras, reguladoras, inspectoras, jefas de estación y supervisoras de línea.

Su incursión en áreas técnicas también es destacada en los talleres de material rodante e instalaciones fijas, ya sea en el mantenimiento de trenes, de vías, de instalaciones hidráulicas y eléctricas, entre otros; en esta importante labor participan 349 mamás trabajadoras.

En la gerencia de seguridad institucional se desempeñan 133 más, asignadas a la vigilancia, protección civil y seguridad industrial que ofrece el Metro a los usuarios, así como a sus trabajadores e inmuebles.

Otras 1,234 realizan diferentes actividades administrativas en las direcciones, gerencias y coordinaciones de todo el organismo, ya sea en administración y finanzas, recursos humanos, servicio médico del organismo, recursos materiales, en la dirección de medios y gerencia de atención al usuario, entre otros.

La administración del Sistema de Transporte Colectivo que encabeza Adrián Rubalcava Suárez, reitera su reconocimiento y felicitación este 10 de Mayo, a la labor de las madres trabajadoras del organismo, que combinan sus dos importantes responsabilidades en un marco institucional de respeto a sus derechos laborales y capacidad profesional, así como de empatía a su entorno personal como jefas de familia.

En especial, la felicitación del STC Metro es extensiva a todas las mamás que utilizan este medio de movilidad.

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FGR