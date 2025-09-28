Avión en Periférico Sur: ¿Qué hacía una aeronave a media avenida y qué pasó con ella?

En un evento más de situaciones atípicas y extrañas en las calles de la Ciudad de México, un avión quedó “estacionado” sobre Periférico Sur, una de las avenidas más transitadas de la capital, lo cual no solo provocó tráfico intenso, sino una gran curiosidad entre los transeúntes.

A través de redes sociales, medios locales reportaron que, la tarde del sábado, un avión tipo Boeing 737 quedó estacionado en la lateral de Periférico Sur, a la altura de San Jerónimo.

▶ #Video | Esta noche en Periférico Sur, #CDMX, aún permanece el tractocamión que carga un avión#PeriféricoSur



📹: Susana Valles / @LaRazon_mx pic.twitter.com/0RXrWzGe7U — La Razón de México (@LaRazon_mx) September 28, 2025

El avión, con su gran tamaño, quedó pegado a la lateral, por lo que no bloqueó completamente el avance de los automóviles, si bien sí provocó tráfico en la avenida. Además, transeúntes se detuvieron a tomar fotografías y a mirar la escena, lo que contribuyó a las afectaciones viales.

Además, el momento quedó registrado el día de ayer como uno de los más inusuales y curiosos que han ocurrido en la Ciudad de México estos días. Así, las reacciones fueron mixtas, pues mientras algunos lamentaron el intenso tráfico, otros reaccionaron con júbilo al ver una escena tan extraña en las calles que se transitan día con día.

Pero ¿qué hacía un avión a la mitad de la avenida?

¿Fue un accidente? ¿El avión se quedó sin gasolina? ¿El piloto despistado se perdió del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México? Todas estas fueron algunas de las teorías que intentaron explicar la aparición de un Boeing 737 a la mitad de una de las avenidas más transitadas del sur de la capital.

Sin embargo, la explicación, afortunadamente, es mucho menos fatalista.

El avión (que será biblioteca) pasando por el rosal. pic.twitter.com/TgZk0DDMPr — Akustin (@Akus27) September 28, 2025

Según declaraciones de la alcaldía Magdalena Contreras, recogidas por medios, este avión estaba siendo transportado por personal de seguridad capitalina con el objetivo de utilizarse para la estructura de una Utopía en la demarcación.

De acuerdo con los reportes, el avión se utilizará como parte de la infraestructura del recinto cultural. Incluso, algunos medios informaron que podría utilizarse como biblioteca o escenario, toda vez que, con su gran tamaño, el interior de la aeronave ofrece múltiples posibilidades.

Imagen de archivo, en una Utopía. ı Foto: Especial

Sin embargo, esto lo sabremos solo hasta que termine la construcción de la Utopía en la alcaldía Magdalena Contreras.

Recordar que las Utopías son proyectos de la administración de Morena en la Ciudad de México que consiste en la construcción de espacios de difusión de la cultura y el deporte.

