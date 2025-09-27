Fuertes lluvias afectan vuelos en el AICM

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) informó la noche de este sábado que a causa de la intensa lluvia las operaciones aéreas solo se llevan a cabo en la pista 05L-23R.
Derivado de la abundante precipitación pluvial, la pista 05 derecha está cerrada, por ahora.
Advirtió que puesto que se estima que esta condición meteorológica prevalezca durante las próximas dos horas, recomendó a los viajeros consultar con su aerolínea el estatus de sus vuelos.
