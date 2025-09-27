Fuertes lluvias afectan vuelos en el AICM

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) informó la noche de este sábado que a causa de la intensa lluvia las operaciones aéreas solo se llevan a cabo en la pista 05L-23R.

Derivado de la abundante precipitación pluvial, la pista 05 derecha está cerrada, por ahora.

#ArptoBJinforma



Derivado de la intensa lluvia de esta tarde, las operaciones en el aeropuerto se llevan a cabo en la pista 05L-23R. Se estima que esta condición prevalezca durante las próximas dos horas.



— Aeropuerto Internacional Benito Juárez CDMX (@AICM_mx) September 28, 2025

Advirtió que puesto que se estima que esta condición meteorológica prevalezca durante las próximas dos horas, recomendó a los viajeros consultar con su aerolínea el estatus de sus vuelos.

