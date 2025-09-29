Identifican a dos víctimas mortales de explosión de pipa en puente de la Concordia

Misa en el Puente de la Concordia, donde volcó y explotó una pipa de gas LP el 10 de septiembre.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó que fueron identificadas las dos personas que fallecieron en calidad de desconocidas por la explosión de una pipa de gas LP en el distribuidor vial de la Concordia, ocurrida el 10 de septiembre en la alcaldía Iztapalapa.

Laura Lorena Barrera de la Torre, originaria del estado de Jalisco, fue identificada en colaboración con la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México, tras la confronta de huellas dactilares con el registro del Instituto Nacional Electoral (INE). En colaboración con la Fiscalía del Estado de Jalisco, este 29 de septiembre fue posible localizar a sus familiares.

Hasta la semana pasada, la identidad de la mujer no había sido plenamente establecida y para intentar localizar a sus familiares las autoridades difundieron algunos de sus tatuajes, entre ellos un corazón atravesado por una rosa y una pulsera tipo greca con las palabras “Lorena” y “Laurel”.

Geovana, o Giovanna, como se le identificaba de manera preliminar, permaneció catorce días en estado crítico en el Hospital Magdalena de las Salinas, en la alcaldía Gustavo A. Madero, donde murió el pasado 23 de septiembre. Se convirtió en la víctima número 30 de la explosión de la pipa de la empresa Silza.

Solicitamos su colaboración para la localización de familiares de Giovanna, víctima de la explosión de pipa en el puente...

Por otro lado, mediante la confronta de huellas digitales con el Sistema Penitenciario, se logró la posible identificación de Gilberto Aarón León Méndez, quien murió el 15 de septiembre tras permanecer cinco días en el Hospital Magdalena de las Salinas.

De acuerdo con la FGJCDMX, aunque se intentaron localizar a familiares en tres posibles domicilios, no hubo éxito en ninguno.

Según un fotoboletín, Gilberto tendría 43 años de edad. Medía 1.64 metros, era de piel morena clara y cabello castaño, sin señas particulares. La Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México compartió una fotografía con 12 años de antigüedad.

Gilberto Aaron León Méndez, una de las probables víctimas de la explosión en el puente de la Concordia. ı Foto: Comisión de Búsqueda de Personas CDMX

El 17 de septiembre, el secretario de Gobierno de la Ciudad de México, César Cravioto Romero, señaló que las víctimas podrían haber sido personas en situación de calle que habitaban bajo el puente de la Concordia, lo que no ha sido confirmado.

Otras posibles víctimas en situación de calle son Omar Alejandro García Escorsa y su novia, Abril Díaz Castañeda, como informó La Razón.

Este 29 de septiembre, el último balance de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México mantiene en 31 la cifra de personas fallecidas; además, 13 siguen hospitalizadas y 40 ya fueron dadas de alta.

⚠️ Seguimos acompañando a la comunidad tras el incidente en #Iztapalapa.



Hasta ahora, 13 personas permanecen hospitalizadas, 40 han podido regresar a casa y con profundo dolor confirmamos 31 fallecimientos.



🤝 Estamos cerca de las familias y dando seguimiento puntual a la…

