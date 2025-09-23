Asciende a 30 la cifra de muertos por explosión de pipa en el puente de la Concordia

Volcadura y explosión de pipa en el Puente de La Concordia, alcaldía Iztapalapa.

A casi dos semanas de la explosión de una pipa de gas LP en el distribuidor vial de la Concordia, en la alcaldía Iztapalapa, este 23 de septiembre el número de personas fallecidas se elevó a 30.

Al corte de las 22:00 horas, la Secretaría de Salud de la Ciudad de México informó que 15 personas permanecen hospitalizadas por quemaduras y lesiones, mientras que otras 39 han sido dadas de alta tras recibir atención médica.

La víctima es una mujer de entre 15 y 25 años cuya identidad aún no ha sido plenamente establecida; no obstante, la titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), Bertha Alcalde Luján, informó que podría corresponder al nombre de Geovana, o Giovanna, quien permaneció catorce días en estado crítico en el Hospital Magdalena de las Salinas, en la alcaldía Gustavo A. Madero

⚠️ Actualización #Iztapalapa

🏥 15 personas siguen hospitalizadas, 39 ya fueron dadas de alta y, con mucha tristeza, confirmamos el fallecimiento de 30 personas.



Acompañamos a las familias y a quienes continúan en atención.

📌 Desde mañana compartiremos la información a las 9:00… pic.twitter.com/VNm4Eczdyh — Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México (@SSaludCdMx) September 24, 2025

El 17 de septiembre, el secretario de Gobierno, César Cravioto Romero, señaló que Giovanna, o Geovana, podría ser una de las cuatro personas en situación de calle que habitaban bajo el puente de la Concordia.

“Hay, tentativamente, cuatro personas que pudieron haber sido personas en situación de calle: Giovanna y Gilberto Aarón. Él, desafortunadamente, ya falleció”, informó en ese momento.

Un día después, la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México publicó algunos datos de la víctima para intentar localizar a sus familiares.

En la ficha, se describe a una mujer con estatura aproximada de 1.45 metros, con una cicatriz vertical, probablemente por cesárea, y con tatuajes:

Corazón atravesado por una rosa de 5 centímetros de ancho en la espalda baja

Pulsera tipo greca con las palabras “Lorena” o “Lozano” arriba y “Laurel” abajo, en el antebrazo derecho

Pulsera de corazones en el tobillo izquierdo

Letra “H” en la pierna derecha

Solicitamos su colaboración para la localización de familiares de Giovanna, víctima de la explosión de pipa en el puente... Publicado por Comisión de Búsqueda de Personas CDMX en Jueves, 18 de septiembre de 2025

El miércoles 10 de septiembre, la pipa de la empresa Silza había salido de Tuxpan, Veracruz, con destino a una gasera en la alcaldía Tláhuac. Sin embargo, al incorporarse a la autopista México–Puebla, perdió el control en una curva, chocó contra los muros de contención y volcó, lo que provocó una fractura en el contenedor, la fuga de gas y la posterior explosión, cuyo radio de alcance fue de 180 metros.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr