Presenta Brugada 13 propuestas para regular el tránsito de pipas en CDMX

Bomberos y paramédicos rescatan los restos de un motociclista arrollado por una pipa, en marzo.

A 20 días de la tragedia en el Puente de la Concordia, en Iztapalapa, el Gobierno de la Ciudad de México presentó 13 regulaciones para el transporte de hidrocarburos, sustancias tóxicas, así como de gas natural o licuado de petróleo (LP), entre ellas, límites de velocidad.

En conferencia, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, y el secretario de Seguridad Pública Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, plantearon los puntos para poner orden a la circulación de estos vehículos y evitar otra tragedia.

“Como habíamos comprometido, el Gobierno de la Ciudad ha estado trabajando un conjunto de medidas para garantizar que, por las vialidades de esta gran Ciudad de México, podamos tener un transporte seguro.

El Dato: El Gobierno informó sobre un socavón formado en el Puente de La Concordia, a metros de donde hace 20 días una pipa se volcó y acabó con la vida de 31 personas.

“Y esto significa, fortalecer la regulación de la transportación de materiales y sustancias, que nos ayuden a prevenir esta situación tan dolorosa que estamos todavía viviendo y que nos ayude a que en la Ciudad de México tengamos garantía de una movilidad segura y de que nuestras calles puedan tener las condiciones para garantizarlo”, dijo la mandaria.

Esto, luego de que el 10 de septiembre una pipa de la empresa Silza, S.A. de C.V., de Grupo Tomza, con capacidad para 49 mil 500 litros de gas LP, volcó por circular a exceso de velocidad y provocó una explosión que acabó, al momento, con la vida de 31 personas, además 13 más están hospitalizadas y 40 ya recibieron el alta médica.

Parte crucial de las propuestas de la funcioanria local es que las pipas de más de 40 mil litros de capacidad dejen de circular en la Ciudad de México.

Vázquez Camacho explicó que las regulaciones dictan que, de acuerdo con el volumen de carga, este tipo de vehículos tendrán nuevos horarios y vías asignadas.

Aquellas unidades que transporten 10 a 20 mil litros sólo podrán circular por vías primarias de 10:00 a 18:00 horas, mientras que las de 20 a 40 mil litros transitarán únicamente de 22:00 a 05:00 horas y en vías primarias.

En un sondeo, capitalinos respaldaron la regulación de las pipas, pues coincidieron en que contar con horarios diferenciados y preferenciales no es garantía para que no existan más accidentes como el de Iztapalapa.

“Detrás de los accidentes que ha habido, no han puesto atención (...) Tanto de día como de noche, si (las pipas) no están bien supervisadas y que tengan los accesorios en buen estado, pues da lo mismo que sea de día o que sea de noche”, dijo Yolanda Mecalco Ramírez a La Razón.

En materia vial, las pipas de 10 a 40 mil litros de capacidad deberán circular a un máximo de 30 kilómetros por hora y siempre por el carril derecho, cambiando de carril únicamente para rebasar.

Para supervisar el cumplimiento, Vázquez Camacho dijo que se implementarán radares móviles en los cinco accesos carreteros a la ciudad: México-Pachuca, México-Querétaro, México-Toluca, México-Cuernavaca y México-Puebla, donde ocurrió la tragedia de La Concordia.

En estos accesos y en lugares aleatorios aún por definir se van a colocar puntos de revisión por parte de la SSC y en colaboración con la Secretaría de Energía y la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ACSEA). Las unidades que infrinjan estos puntos deberán pagar el doble de multas.

Al respecto, algunos capitalinos cuestionaron este punto, ya que coincidieron en que será difícil dar seguimiento a tantas unidades que ingresan a la entidad.

“Es así de fácil, no van a poder porque pasan muchísimos camiones a diario y no hay gente que los vigile”, comentó Amado López.

Brugada Molina y Vázquez Camacho indicaron que las nuevas medidas de regulación y control aplicarán desde que los operadores soliciten o renueven la licencia tipo E12, ya que para obtenerla, deberán presentar constancias de capacitación en el manejo de sustancias peligrosas, así como comprobantes de las verificaciones técnicas de los vehículos que conducirán.

Edgar Quezada Hernández, vecino de la alcaldía Miguel Hidalgo, mencionó que el control y seguimiento de los operadores de las unidades no se debe quedar en exponer requisitos para la adquisición o renovación de la licencia E12, sino trastocar también sus condiciones laborales.

“Debe haber una regulación en el control industrial y control preventivo y la calidad del servicio, incluso para los trabajadores, no sólo en las prestaciones y sueldos, también mejores condiciones en los espacios laborales.

“Que tengan mejor herramienta, vehículos y la instrumentación… Debe haber mantenimiento, si no, van a seguir habiendo más accidentes como ésos y cuesta vidas humanas”, comentó.

Brugada Molina y el secretario de Seguridad Ciudadana invitaron a la ciudadanía a reportar anomalías y a participar en la construcción de una cultura de prevención, con el objetivo de reforzar la seguridad vial y proteger a los habitantes de la capital.

Ciudadanos dijeron a este diario que, tras el accidente en Iztapalapa, sienten temor ante la presencia de pipas de gran capacidad, ya sean de gas, hidrocarburos u otras sustancias peligrosas.

Además, las personas indicaron que la principal preocupación es que muchos de estos vehículos no respetan el reglamento de tránsito, lo que representa un riesgo constante para otros conductores, peatones y demás personas que circulan por la vía pública.

Es común observar en vías, como Tlalpan, Zaragoza y Melchor Ocampo que conductores, quienes transportan hidrocarburo y circulan a altas velocidades, en algunos casos, incluso, se cruzan en el camino de vehículos particulares para ganar el paso.

ACCIONES VIALES

El Gobierno capitalino planteó las siguientes propuestas para regular la circulación de vehículos que transporten sustancias peligrosas y espera aún el planteamiento de la Federación: